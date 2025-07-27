自由共和國》劉佩真／台灣半導體稱霸全球:韓國望塵莫及的產業現實

近年來Samsung晶圓代工事業持續面臨困境，且全球市佔率不但早已跌破十％，與台積電晶圓代工的市佔率近相差將近六十個百分點。（路透檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

台灣在全球半導體產業的龍頭地位已是無可爭議的事實，尤其在晶圓代工當中的先進製程領域，藉由台積電的實力已讓我國的技術與市佔率更是遙遙領先，包括韓國在內的其他競爭者難以望其項背。其中Samsung無法成功吸引Apple、Nvidia、Qualcomm等全球科技大廠成為Samsung先進製程的客戶，造成近年來Samsung晶圓代工事業持續面臨困境，且全球市佔率不但早已跌破十％，與台積電晶圓代工的市佔率近相差將近六十個百分點，此即是台灣半導體業稱霸全球，韓國望塵莫及的產業現實之縮影。

晶圓代工市佔率

三星落後台積電60％

若以工作時數來看，台積電則在二○一四年為抗衡Samsung在晶圓代工領域的追趕，早已採取研發人力三班制、全天候廿四小時運作的策略，夜鶯部隊的型態一直持續到今日，一舉擄獲大型科技企業的青睞；反觀韓國卻還在與阻礙半導體產業發展工時限制搏鬥，也就是南韓總統李在明政府上台後，恐推動每週四．五天工時制，使業界憂心法定工時可能進一步縮減至四十八小時，等同韓國研發人員在正要進入狀況、發揮所長時就得下班，導致研究的連續性與效率大打折扣，此將不利於追趕台灣半導體業的競爭力。

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若以切入半導體未來最重要終端應用市場—AI領域來說，AI應用全面爆發，從雲端資料中心到邊緣運算、主權AI、AI基礎設施等，台灣科技產業鏈上中下游雨露均霑，其中台積電又是最大的贏家，主要是全球AI晶片客戶幾乎都在台積電投片，且其先進製程、CoWoS等先進封裝產能呈現明顯供不應求，相對也具有漲價能力。至於南韓半導體業與AI的關聯性主要在於HBM，特別是大型語言模型和深度學習，對HBM的需求激增，正好是南韓記憶體大廠的強項，使其在AI時代的半導體供應鏈中扮演關鍵角色，不過SK Hynix反而在HBM的表現遠優於Samsung，除了早期戰略投入、關鍵技術選擇、與客戶深度綁定以及快速量產等優勢之外，主要是SK Hynix在HBM3世代成為AI晶片龍頭Nvidia的主要甚至獨家HBM供應商，這種早期與Nvidia建立的緊密合作關係，為SK Hynix在市場中築起堅固的護城河。

整體而言，台灣半導體龍頭廠商—台積電目前在全球半導體產業中擁有絕對的領導地位，尤其在晶圓代工領域更是獨佔鰲頭，不但先進製程技術的絕對領先，更是AI晶片代工主導者，同時台積電以其優良的良率管理和提供加速產品上市及量產的最佳支援服務而聞名，使得客戶更傾向於選擇台積電來確保其晶片的品質與供貨穩定性，甚至面對全球佈局與地緣政治韌性採取穩扎穩打的方式，顯然台積電憑藉其在先進製程技術、市場佔有率、卓越製造能力和全球佈局方面的優勢，持續鞏固其在全球半導體產業的核心地位。

至於代表韓國最大半導體業者的—Samsung，公司近期期望轉變晶圓代工的營運策略，即不再積極挑戰一．四奈米等更先進製程，取而代之是著重於現有製程的穩定及優化，具體措施包括提升二奈米製程良率、加強客製化服務，並利用其記憶體提供一站式解決方案，此策略或許是目前Samsung最佳的調整方式，但面對台積電不管是海外產能規模、先進製程與先進封裝的先佔優勢、客戶信賴程度之高、與AI巨擘合作的緊密程度，要突破這座高牆，Samsung依舊有不可企及的客觀事實。

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