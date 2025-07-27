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自由共和國》洪敬富／香港《穩定幣條例》的戰略意涵：從數位金融創新走向紅色金融重構

2025/07/27 05:30

條例不僅展現金融科技發展的企圖，也呼應中共在二○二二年廿大的政治方針—「由治及興」的新香港藍圖。表面上，這是一項政策性質的金融創新，實際上卻牽動著更深層的地緣政治與權力佈局。（路透檔案照）條例不僅展現金融科技發展的企圖，也呼應中共在二○二二年廿大的政治方針—「由治及興」的新香港藍圖。表面上，這是一項政策性質的金融創新，實際上卻牽動著更深層的地緣政治與權力佈局。（路透檔案照）

洪敬富／成大政治系教授

當世界各國陸續收到川普政府的正式關稅信函之際，鄰近的香港將於今年八月一日正式啟動《穩定幣條例》（以下簡稱「條例」），成為亞洲首個穩定幣發行區。值此重大事件，港府宣稱此舉旨在吸引數位資產相關資本，重塑香港作為「國際金融中心」與「亞洲穩定幣樞紐」的地位，是一個全球數位資產中心的標誌性政績工程。條例不僅展現金融科技發展的企圖，也呼應中共在二○二二年廿大的政治方針—「由治及興」的新香港藍圖。表面上，這是一項政策性質的金融創新，實際上卻牽動著更深層的地緣政治與權力佈局。

人民幣掛鉤的選擇：

穩定幣作為國際化的戰略捷徑

穩定幣是一種與法定貨幣掛鉤的區塊鏈代幣，兼具加密貨幣的匿名性與傳統貨幣的穩定性。目前由美國的USDT與USDC主導全球八十五％以上的份額市場。在香港《穩定幣條例》中，雖允許穩定幣與多種法幣（如歐元、英鎊、日圓）掛鉤，實際上的政策設計卻明顯傾向以「離岸人民幣」為主要錨定貨幣。

進一步探究條例背後的利益結構與政治意圖，其重點並不在於區塊鏈創新、自由開放等金融市場制度。恰恰是在全球地緣政治對抗加劇下，一場由中國共產黨主導的香港金融戰略新佈局。它結合了北京在數位主權、人民幣國際化、以及外匯掠奪的雄心企圖。特別是在美國加大制裁、美中戰略脫鉤之大背景下，中共需要一個與美元結構對抗的新機制，穩定幣正提供了這樣的可能性。

何以錨定離岸人民幣？中共推動人民幣國際化多年，近年來亦致力於串聯全球南方和金磚國家共同「去美元化」，試圖建立以人民幣為軸心之穩定、廣泛接受的替代體系。但其收效甚微，國際市場並不買單。

從環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布二○二五年五月最新的統計數據來看，人民幣佔國際支付比重僅為二．八九％，遠落後於世界排名第一、高達全球近一半（四十八．四六％）的美元。同時人民幣也不及歐元、英鎊、日圓和加元，在世界排名中僅為第六位。從而，穩定幣成為一條或許能提升人民幣國際流通性的彎道捷徑。

中共歷來對本土資本管制嚴格，對於加密貨幣如比特幣的挖礦及以太坊等交易平台，更是嚴厲打擊。畢竟這類加密貨幣的去中心化、高波動性、且資金大量外流的特性，實不利中共應對通膨通縮、匯率操弄與或貨幣發行管控，對其獨裁政權的穩定和安全影響尤甚。中國人民銀行（人行）雖也於二○二○年起，以國家信用為擔保，推出「數字人民幣」的虛擬貨幣。但因政府「可控」的匿名機制設計，讓官方可以全面掌握所有境內數字人民幣的交易資料和資金流向，致使其在中國國內的接受度始終極低。

復以當前經濟困境下，外資加速撤離、外匯儲備亦捉襟見肘時，香港卻坐擁一．四兆人民幣存量與四三一八億美元的龐大外匯儲備。若能利用人民幣鑲嵌於全球穩定幣的金融創新體系，善加包裝成一種去中心化、全球流通的加密資產，不僅中資機構可經由在港發行人民幣穩定幣，換取港人與外資手中的國際資本，且有助於離岸人民幣的流通與壯大，加快人民幣的國際化進程。

香港金融主權轉移

與紅色資本的監管套利

自一九九七年香港主權移交後，港幣一直以「聯繫匯率制度」的形式與美元掛鉤，成為「一國兩制」下金融自治的重要象徵。但香港國安法通過後，香港的高度自治已大幅萎縮。而在整個《穩定幣條例》的制度設計中，港幣的角色極為模糊。條例中無任何機制保障穩定幣與港幣的對應，反而不斷強化人民幣作為錨定單位與資產準備。

一旦人民幣穩定幣廣泛在港流通後，將產生嚴重的雙重政經後果：一方面，港幣的實際使用場景將被穩定幣逐漸擠壓，成功取代其在支付、儲蓄與轉帳等功能上的角色。長遠來看，這代表港幣實質將遭邊緣化、去功能化，失去其存在的正當性。法定上，港幣或許仍將存在，但實際生活中卻逐步退場，淪為形式貨幣。聯繫匯率自是凸顯一種象徵意義罷了。香港不再擁有經濟充分自治，港幣「金融內地化」終告完成，最終實現了「一國一制」下，貨幣主權的統一。

另一方面，新一批紅色資產階級將應運而生。固然香港仍將大揮國際金融中心的偉大旗號，但在本質上，穩定幣人民幣將質變成一個紅色資本主導的離岸資金集散地。由於穩定幣的交易脫離銀行體系，轉帳迅速、匿名性強，是中國跨境洗錢與地下賭博的天然載體。

結合香港本地股市的殭屍企業、大量中小券商與地下博彩產業鏈，穩定幣可能成為新的黑金通道，助長地下經濟的擴張。條例中揭示穩定幣的發行需有二五○○萬港元的高申請門檻（新加坡僅約一百萬新幣），意在篩選那些與紅色權貴階層、有黨政背景的紅色資本財團。中資、國企、央企等黨國咸認可靠的發行機構，正是折射出典型的「開放壟斷」。表面上對外公平開放，但實際整個穩定幣市場，將為極少數的「特權」機構壟斷；他們的發幣與融資，將最終淪為中共紅色權貴的「數位貪腐」，一種非法資本的洗錢與灰色資金的轉化渠道，一整個系統性套利的新平台。

香港《穩定幣條例》

彰顯短暫虛假繁榮與信任崩壞

自二○二○年實施港版國安法迄今，香港的國際金融頹勢日益顯現。大型跨國律師事務所、投行與外企紛紛撤離，國際金融論壇參與度銳減。二○二五年一月第十八屆「亞洲金融論壇」（AFF 二○二五），約有六十國、三六○○餘人參與，較五年前銳減一半。

《穩定幣條例》正式實施後，香港或許短期內可以吸引部分資本與市場熱度，但依然無法扭轉這一局勢，反而可能加劇金融內地化的發展。穩定幣本應是技術與金融創新的工具，但在中共戰略下，將更可能淪為另類的金融控制與紅色資本工具。

香港若未能回到真正的制度透明、金融自由與法治保障，即使擁抱最新的金融科技，也難以重拾其作為國際金融中心的信任與光環。真正的挑戰，並非來自於技術問題，而是源自於治理與價值的深層危機。

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