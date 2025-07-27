晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》向推動大罷免的公民運動致敬

2025/07/27 05:30

這場公民運動，正告訴台灣人民。國家命運，必須牢握在我們手中，不必輕忽自己的力量。（記者叢昌瑾攝）這場公民運動，正告訴台灣人民。國家命運，必須牢握在我們手中，不必輕忽自己的力量。（記者叢昌瑾攝）

大罷免首波投票昨晚完成開票，廿四位國民黨立委，以及被停職的新竹市長高虹安，不同意罷免的票數高過同意罷免的票數，罷免案均告失敗。這是台灣民主史前所未有的一次試煉。過去這段期間，公民團體站上街頭疾呼，辛苦完成一份又一份連署書，為著家園的命運來奮戰。目前結果雖不如人意，但至少證明在台灣，不僅可以定期選舉公職，也能實行罷免權。這對許多老牌的民主國家來說，亦是極具進步性的民主指標。對於參與推動罷免行動的所有公民，給予最高致敬，為深化台灣民主，已然邁向更前進的一步。

去年一月的總統與立委選舉，多數選民將票投給了賴清德總統，由民進黨繼續執政。另外，在立法院，則形成朝小野大的結構。民意的趨向是，行政與立法部門能基於權力分立，各司其職。藍白兩黨固然負有監督之責，但國人更盼是基於良性競爭，推動國政發展。然而，新一屆國會成立後，在野黨表現，完全變了調。藍白立委急推擴權法案，顛覆民主憲政秩序。即便憲法法庭做出多數違憲判決，從全國各地集結的公民在立法院外數度集會抗議，在野立委依然故我，無視社會迅速升高的不滿氣氛。這也是大罷免產生的原因。如今，罷免雖還未成功，但藍白掀起國會亂政，仍造成社會對立。藍白若無檢討與改變，或者誤判可以變本加厲，將來只會招致人民更大的反彈。

引發罷免怒火，還有更大原因，在野陣營堂而皇之與中國連結。去年高達三分之一國民黨立委奔赴中國北京見高官，形同搭建平台，迎合中國勢力。多數國人原企盼的民主制衡，已扭曲變形。而國民黨高層同樣與中共眉來眼去，頻頻赴中且相互唱和。讓民眾質疑，這已不單是藍白聯手控制立法院，還加上紅色勢力，形成紅藍白的大亂流，釀成台灣民主新危機。包括總預算遭無理凍刪，波及我們國防預算，加上強行通過各種討好法案，進一步剝奪中央的財政權與分配權，而使行政部門幾乎寸步難行。從權力分立角度，藍白凌駕其他憲政機關的亂行，若再持續；與中國仍是一家親，卻視賴政府如寇讎般，這樣親中標籤，仍會繼續烙印。

面對境外勢力的滲透威脅，朝野理應一致對外，現卻成為台灣政治分歧的無奈軸線。相較於民主國家的國會，紛紛推出友台法案或決議，而且經常是跨黨派的高比例通過，例如最近以色列國會，在一二○席中有七十二席共同發布聲明支持台灣國際參與，中國為之跳腳。反觀台灣，對於民主友盟共同主張反對中國扭曲聯大二七五八號決議，我們朝野至今仍無法端出共同聲明；蕭美琴副總統去年訪問捷克遭到中國使館人員尾隨並試圖製造事端，藍白也拒絕在立院通過抗議聲明。在野這些作法，與民主國家主流意見幾乎背道而馳，令人匪夷所思。公民團體推動罷免，必然升高為要汰除所謂的親中立委。在野爭議行徑，不會隨著昨日罷免的失敗而告終。事實上，經過大罷免的試煉，還有八月廿三日將到來的另外七位藍委的罷免案，如無法扮演「忠誠反對黨」，總是怕惹北京不高興，依舊會是藍白兩黨在爭取台灣民意的最大致命傷。

台灣民主總是驚奇連連。事實上，受國民黨人尊崇的孫文，自創所謂選舉、罷免、創制、複決的政治理論。其政治後代身體力行罷免制度，昨日投票出爐雖然有驚無險，但應更能領略孫文學說。這次推動大罷免的公民團體從原不被看好，陸續完成一階提議、二階連署，直到成案投票，幾乎是不可能的任務。相較組織盤根錯節的國民黨，所推「以罷制罷」一敗塗地，罷綠委○席，黨工遭司法調查、收押與起訴。兩相對照，令人對這場大罷免捲起的公民運動，給予更高的評價。而且，此次罷免，民進黨角色並不明顯，看到的是政治素人、婦女、學生、乃至藝文界等百工百業人士自發串聯，他們或不夠政治老練，也不諳謀劃精算，但就是這份素樸的真誠，才能有更大感召之力。

這場公民運動，正告訴台灣人民。國家命運，必須牢握在我們手中，不必輕忽自己的力量。透過罷免行動，對藍白兩黨是告誡，執政的民進黨，同樣必須謹記。面對藍白繼續把持的立法院，賴政府必須展現更靈活與有效的對應能力。但不要忘記，公民運動在這場大罷免已更為茁壯，之後，要繼續用自己的力量，捍衛民主，守護國家。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書