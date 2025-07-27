社論》向推動大罷免的公民運動致敬

這場公民運動，正告訴台灣人民。國家命運，必須牢握在我們手中，不必輕忽自己的力量。（記者叢昌瑾攝）

大罷免首波投票昨晚完成開票，廿四位國民黨立委，以及被停職的新竹市長高虹安，不同意罷免的票數高過同意罷免的票數，罷免案均告失敗。這是台灣民主史前所未有的一次試煉。過去這段期間，公民團體站上街頭疾呼，辛苦完成一份又一份連署書，為著家園的命運來奮戰。目前結果雖不如人意，但至少證明在台灣，不僅可以定期選舉公職，也能實行罷免權。這對許多老牌的民主國家來說，亦是極具進步性的民主指標。對於參與推動罷免行動的所有公民，給予最高致敬，為深化台灣民主，已然邁向更前進的一步。

去年一月的總統與立委選舉，多數選民將票投給了賴清德總統，由民進黨繼續執政。另外，在立法院，則形成朝小野大的結構。民意的趨向是，行政與立法部門能基於權力分立，各司其職。藍白兩黨固然負有監督之責，但國人更盼是基於良性競爭，推動國政發展。然而，新一屆國會成立後，在野黨表現，完全變了調。藍白立委急推擴權法案，顛覆民主憲政秩序。即便憲法法庭做出多數違憲判決，從全國各地集結的公民在立法院外數度集會抗議，在野立委依然故我，無視社會迅速升高的不滿氣氛。這也是大罷免產生的原因。如今，罷免雖還未成功，但藍白掀起國會亂政，仍造成社會對立。藍白若無檢討與改變，或者誤判可以變本加厲，將來只會招致人民更大的反彈。

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引發罷免怒火，還有更大原因，在野陣營堂而皇之與中國連結。去年高達三分之一國民黨立委奔赴中國北京見高官，形同搭建平台，迎合中國勢力。多數國人原企盼的民主制衡，已扭曲變形。而國民黨高層同樣與中共眉來眼去，頻頻赴中且相互唱和。讓民眾質疑，這已不單是藍白聯手控制立法院，還加上紅色勢力，形成紅藍白的大亂流，釀成台灣民主新危機。包括總預算遭無理凍刪，波及我們國防預算，加上強行通過各種討好法案，進一步剝奪中央的財政權與分配權，而使行政部門幾乎寸步難行。從權力分立角度，藍白凌駕其他憲政機關的亂行，若再持續；與中國仍是一家親，卻視賴政府如寇讎般，這樣親中標籤，仍會繼續烙印。

面對境外勢力的滲透威脅，朝野理應一致對外，現卻成為台灣政治分歧的無奈軸線。相較於民主國家的國會，紛紛推出友台法案或決議，而且經常是跨黨派的高比例通過，例如最近以色列國會，在一二○席中有七十二席共同發布聲明支持台灣國際參與，中國為之跳腳。反觀台灣，對於民主友盟共同主張反對中國扭曲聯大二七五八號決議，我們朝野至今仍無法端出共同聲明；蕭美琴副總統去年訪問捷克遭到中國使館人員尾隨並試圖製造事端，藍白也拒絕在立院通過抗議聲明。在野這些作法，與民主國家主流意見幾乎背道而馳，令人匪夷所思。公民團體推動罷免，必然升高為要汰除所謂的親中立委。在野爭議行徑，不會隨著昨日罷免的失敗而告終。事實上，經過大罷免的試煉，還有八月廿三日將到來的另外七位藍委的罷免案，如無法扮演「忠誠反對黨」，總是怕惹北京不高興，依舊會是藍白兩黨在爭取台灣民意的最大致命傷。

台灣民主總是驚奇連連。事實上，受國民黨人尊崇的孫文，自創所謂選舉、罷免、創制、複決的政治理論。其政治後代身體力行罷免制度，昨日投票出爐雖然有驚無險，但應更能領略孫文學說。這次推動大罷免的公民團體從原不被看好，陸續完成一階提議、二階連署，直到成案投票，幾乎是不可能的任務。相較組織盤根錯節的國民黨，所推「以罷制罷」一敗塗地，罷綠委○席，黨工遭司法調查、收押與起訴。兩相對照，令人對這場大罷免捲起的公民運動，給予更高的評價。而且，此次罷免，民進黨角色並不明顯，看到的是政治素人、婦女、學生、乃至藝文界等百工百業人士自發串聯，他們或不夠政治老練，也不諳謀劃精算，但就是這份素樸的真誠，才能有更大感召之力。

這場公民運動，正告訴台灣人民。國家命運，必須牢握在我們手中，不必輕忽自己的力量。透過罷免行動，對藍白兩黨是告誡，執政的民進黨，同樣必須謹記。面對藍白繼續把持的立法院，賴政府必須展現更靈活與有效的對應能力。但不要忘記，公民運動在這場大罷免已更為茁壯，之後，要繼續用自己的力量，捍衛民主，守護國家。

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