自由廣場》中共全力赤化 台灣嚴防由紅發黑

◎ 黃惟冰

民眾黨主席黃國昌七月廿日在民眾黨反罷造勢發言，嗆總統賴清德「不要以為身邊有隨扈、國安人員保護你！」宛如黑幫頭目的口吻，其意似在威脅元首性命的語調，震驚各界。

黃國昌如此行徑，不由得讓人連想到，前美軍印太司令部負責情報業務的少將指揮官史都德曼，近日在美國國會的聽證會指出，中國對台灣的滲透已發展至「黑色手段」，包括動用黑幫進行騷擾，以及鎖定台灣重要人士的「潛在暗殺」任務。

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事實上，中共利用黑幫達成政治目的，早有前例。最知名的莫過於曾任中國公安部長的陶駟駒在香港回歸前夕公開表示，有一些「社團」，大家把他們看成黑社會，其實我看他們也很愛國。此外，陶亦曾告訴媒體，有「社團」在國家領導人出訪期間予以協助、提供保護，可見其中是「有辦好事的」。

台灣部分，二○一四年四月，統促黨總裁「白狼」張安樂率眾前往立法院「挺服貿」，並與現場「反服貿」陣營隔空叫陣。二○一七年九月，台大將場地租借給「中國新歌聲」舉辦活動，有不滿學生到場抗議，遭到統促黨成員在光天化日之下打到鮮血直流。二○一七年九月，反中立場鮮明的香港歌手何韻詩在台北參加遊行時，被具統促黨背景的人士潑灑紅漆。二○二○年十月，張安樂現身《中天新聞》的換照聽證會，高呼「打倒NCC，打倒民進黨」。以上案例，還只是冰山一角。

最後，值得注意的是，今年三月竹聯幫前任幫主過世，張安樂卻在幫主交接期間，試圖強推統促黨李姓副主席出任新幫主，所幸遭到警方強力約束才不了了之。但如今，全身刺青滿口髒話的「館長」陳之漢，在走訪中國一趟回國後，言詞越來越偏激，又與中國國民黨越走越近，身後還跟隨大批平頭黑衣壯漢，益發令人不安。

（作者是公共服務業）

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