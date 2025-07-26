自由廣場》資深選務人員的提醒︰選民勿輕信不實謠言

◎ 葉昱呈

筆者曾參與多年的選務工作，在今天立委罷免案投票日，謹就過去在投開票期間所遇到的問題提醒選民，以確保順利行使投票權。

問題一

選民若沒有收到投票通知單，並不會影響投票權利，只要攜帶身分證、印章也能領取選票及投票。

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問題二

由於此次罷免案投票日在學校暑假期間，許多學校因進行校舍修繕或其他活動用途，無法出借場地設置投票所，導致投票所無法沿用上次選舉之設置地點，所以選民出門投票前，請先查看投票通知單，確認投票地點是否有更動，亦可透過中選會網站查詢投票所位置（包括詳細地址及ＧＰＳ地圖導航）

問題三

台灣經過多年的民主洗禮，選舉制度已然成熟，選民切勿輕信或傳播下列不實謠言，以免違反《公職人員選舉罷免法》規定及打擊選務人員士氣：

謠言之一「中選會用隱形墨水，請自己帶印台」

根據投開票所工作人員手冊規定，圈票用之圈選工具，由各地選委會依規定式樣統一製備，並應備「紅色速乾型的水性印台」，因此蓋下選票後，顏色不會消失。

謠言之二「票箱夾層藏選票」

投票所投票匭，依規定應於宣布開始投票後，由主任管理員會同主任監察員公開查驗後加封，查驗時應向『民眾』及『監察員』展示空票匭。每一投票匭開票完畢，應向參觀席『民眾』展示空票匭，因此不可能會發生票箱夾層藏選票之情事。

謠言之三「空白票灌票」

《公職人員選舉罷免法》規定，投票所主任管理員須為現任公教人員，管理員須三分之一以上為現任公教人員；主任監察員則由現任或退休公教人員擔任，公教人員不可能跟自己的飯碗過不去而違法作票，而其餘監察員由提議人之領銜人及被罷免人就所需人數『平均推薦』，以利監察投票、開票過程有無違法，在如此嚴密監控機制下，還有可能發生空白票灌票之弊端嗎？

（作者是公務員、資深選務人員）

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