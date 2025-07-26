自由廣場》怎樣都不划算 短期給鈔票 難抵長期增開銷

◎ 張商陽

當政府原本決定拿出一千億元補貼台電，最後卻改為花二千三百億元普發一萬元現金，這問題看似錢怎麼花，實則是：誰來為電價與制度成本買單。

一名單身者每月不含房租的平均生活支出約為二萬四千八百六十四元。根據行政院在審議預算時的估算，若不補貼台電，電價將調漲約百分之五。而依據中央銀行模型，電價每調漲百分之十一，將使消費者物價指數（CPI）上升約○點二七個百分點。換算下來，電價若調升百分之五，CPI 將上升約○點一五個百分點。這表示，一名單身者每年在食物、交通、服務、日用品等非電力項目的支出，將增加三千七百廿九元，一萬元撐不了三年，接下來是年年開銷都增加，而這還沒有計入連鎖效應。

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所謂連鎖效應，是價格體系整體重算的開始。當電價上調，便當店老闆不會只因成本多一塊五就漲一塊五，而是會把整體營運重估，直接把排骨飯從九十元調到九十五元、甚至一百元。這不是單一商品價格上升，而是整個供應鏈──從原物料、冷藏物流到終端售價──全面重設基準。這些價格一旦調整，就不會再掉下來。即使未來成本回穩，消費者仍會長期生活在這個新價格層級裡。

我們無法準確預測末端商品會漲多少。但從消費現實來看，價格調整往往不是細緻對應成本，而是直接進位──加五元、加十元，是最常見的選項。雞腿便當從九十漲到一百元，看似只多一枚硬幣，其實就是十％的漲幅。

真正負責任的財政政策，不是讓民眾短期舒服，而是避免長期失控。若每人年均生活成本因電價與通膨連動而增加三千至五千元，政府用一千億元攔住這場價格系統的重設風險，所換來的是整體經濟的可預測性與穩定性。從社會總體代價來看，這反而是一筆極其划算的公共支出。

經濟不是補助遊戲，是秩序管理。若是因為電價上漲，導致基準線被拉高，政府不可能再一一壓回，也無力年年發錢補救。我們當然可以收下這一萬元，也許覺得來得剛好。但等到雞腿飯、豆漿、啤酒通通漲了，再回頭看這筆發出去的二千三百億元，才該認真問一句：

這一萬元，我們真的該這樣拿嗎？

（作者是蛋農）

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