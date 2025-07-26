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自由廣場》誰能帶領浴火重生？ 自民黨未來黨魁的三大條件

2025/07/26 05:30

◎ 王輝生

自民黨一向有敗選問責的傳統，如今石破茂帶領的自民黨接連三戰敗北，他卻藉日美關稅談判未果為由而堅持續任，誰知，美方在七月廿三日突襲式宣布協議已成，令石破的續任理由頓時失去依靠，顯得蒼白無力。

當年安倍晉三參院敗選、麻生太郎支持度暴跌，石破都是率先要求兩位前首相引咎下台，如今面對自己戰績慘淡，若戀棧權位，恐不但無法自圓其說，更難杜黨內外悠悠之口。

原定卅一日召開的自民黨兩院議員懇談會臨時提前至廿八日，顯示黨內「倒石破」聲浪高漲。廿三日《每日新聞》與《讀賣新聞》先後報導石破即將退陣的消息，儘管本人火速否認，但無風不起浪，黨內已現雜音。

同日，去年黨總裁選首輪得票第一的高市早苗，及同為保守派的小林鷹之，分別與支持者密會。高市的聚會吸引安倍派重臣萩生田光一，會後更與麻生太郎閉門會談，引發關注。她在奈良輔選時公開宣示「重塑黨的背脊」，被視為再戰總裁的表態。

《讀賣新聞》也點名多位潛在接班人，包括小泉進次郎、林芳正、茂木敏充與河野太郎。然而，目前自公聯盟在兩院皆未過半，「朝小野大」的格局任何人當上下任首相，都將遭受掣肘而舉步維艱，政權前景堪憂。

自民黨若想浴火重生，下一任黨魁須具備三大條件：

一、整合黨內與溝通朝野的能力。

在朝野對立與保守民意高漲之際，能否整合朝野的保守勢力、召回流失的保守選民，攸關黨的生存。高市、小林近日接踵訪台，對印太與安保具高度敏感，在保守派中頗受青睞。

二、重振經濟的遠見與執行力。

內需疲弱、通膨壓力與地方產業空洞化問題並存，下一任黨魁若無實質經濟改革方案，難以穩固民意支持。

三、與美國、特別是川普政權重建互信關係。

川普重返白宮後，美日關係再度進入調整期。高市、小林、小泉、茂木、林芳正皆與美國有淵源，比石破更能掌握美國脈動，主動因應新局。

石破茂以「鷲鳥不群」為座右銘，特立獨行，然而孤高者難以整合大局。如今「後石破」的暗潮洶湧，誰能拔得頭籌，帶領自民黨走出陰霾，重塑政黨格局，將決定日本政局的下一章。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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