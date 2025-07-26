自由廣場》第三地生產訊息台灣媒體引用 抹黑台灣出現洗產地手法

◎ 沈言

在新聞邏輯裡，消息來源應越清晰、細節越明確。但有些新聞，越講越模糊、越寫越戲劇。像台灣媒體轉引韓媒爆料，稱南韓前陸軍情報司令在戒嚴前九天密赴台，目的是「尋求我方支持韓國戒嚴」。消息來自匿名人士，行程無交代，對象沒具名，過程全憑臆測，卻有台灣媒體輕率引用成為即時新聞，還寫進我方執政黨與軍方名字。

若這不是認知操作，至少也是訊息懶惰。新聞應揭露真相，而非製造暗示；應消除謠言，而非包裝劇本。將台灣拖進南韓戒嚴爭議，卻不提供確證，不是資訊透明，而是刻意渲染的模糊政治。

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依區域安全邏輯，若南韓總統真有戒嚴前外交鋪排，應尋求對東亞具決定性影響力的強權──美國、甚至日本，再不濟也是中國或俄羅斯這類非盟友國。這些國家才可能對朝鮮半島安全、制裁壓力或輿論平衡產生實質影響。若此事屬實，台灣從軍事地理、聯盟地位、國際關係慣例來看，極難是「緊急奔走」選項。這正是整篇報導最詭異、也最該被追問的盲點：為何是台灣？又是誰要我們出現在這場劇本裡？

更值得注意的是，這場所謂「密訪台灣」的行程發生於七個月前，卻選在今日透過韓媒匿名消息揭露，並由我國媒體挑選性放大。時間點如此延後，卻對準即將到來的國會對抗與南韓政局重構。令人懷疑：這則訊息目標不在南韓，而在台灣；目的不是還原真相，而是製造聯想。一場早已結束、無具體成果的訪台被重新包裝、賦予陰謀意涵，其政治用途早已超過新聞本身界線。

更令人在意的是，這則新聞一曝光，部分反對罷免的名嘴與立委隨即接手詮釋，彷彿找到拼圖最後一塊，補全自己的政治劇本。有人形容這是「民進黨涉入南韓戒嚴的證據」，也有人進一步指控民進黨與韓國情報系統暗通款曲。原本只是缺乏交叉驗證的匿名爆料，瞬間成為政治攻防燃料桶，顯示這則報導從一開始便具高度「可操作性」。

當新聞成為劇本一頁，而我們的名字被寫進毫無脈絡的場景時，問題就不再是這件事是否真實，而是：我們是否還有足夠辨識力，區分什麼是消息、什麼是投放，什麼是監督，什麼是利用。

（作者是業餘樂手）

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