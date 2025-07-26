自由廣場》七位提名大法官全遭否決／憲法法庭無法運作 誰來挽救憲政危機？

◎ 蕭錫惠

二○二五年七月廿五日，立法院再度否決總統提名的七位大法官人選，這已是半年內第二次「全數否決」。至此，司法院目前僅存八名大法官，憲法訴訟制度實質癱瘓，台灣陷入空前的憲政危機。

這不是單一人事案的挫敗，而是對憲法制度的正面攻擊；這不是朝野爭執的常態表現，而是政治勢力對司法獨立的系統性破壞。

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政黨鬥爭不該凌駕憲政底線

《憲法》明文規定司法院應設大法官十五人，行使憲法解釋與統一法律職能。如今立法院拒絕補實七席，導致憲法法庭無法召開、不具法定人數、無法作成解釋，將使人民的基本權利無從申訴，立法與行政之爭無從裁決，國家制度無從校正。

而這一切，並非因為候選人資格不符、專業不足、操守有虞，而是因為藍白兩黨決定「全面杯葛」，將大法官提名視為與執政黨鬥爭的籌碼，把制度當成戰場，把憲政當成人質。

司法獨立正在被掏空

回顧過去一年，立法院不僅否決大法官，更通過「國會擴權法案」，將調查權、懲罰權與拒絕出席罪入法，使立法權凌駕行政與人民權利。當這部法案送交憲法法庭審查時，他們立即癱瘓大法官人數，拒絕讓法庭成立。

這不是巧合，而是蓄意掏空憲法防線的政治操作。他們知道，唯有摧毀司法中立，才能讓不當的立法行為免於審查；唯有阻止大法官履職，才能使憲政體制變成空殼。

憲法是共識，不是鬥爭的工具

民主社會的根本，在於制度運作能夠不依個人或政黨喜好而改變。無論朝野立場為何，大法官的任命應回到專業、品格與憲政理念的標準，不能讓黨意淹沒法理、讓否決淪為報復。

今天的立法院，用選票奪得的多數，正用同樣的多數瓦解制度。當立法權不再自律，司法權不能制衡，行政權遭到杯葛，整個國家將陷入憲政失衡、法治崩解的泥沼。

公民力量該回應了

人民對破壞制度的政治文化說「不」的開始，當司法無力守護憲政，那就讓人民來守護司法；若國會拒絕回應民意，那就讓民意重塑國會。我們需要的不只是補齊大法官，更是補回制度的尊嚴與人民的信任。這場對憲政的戰爭，才剛開始。

（作者為自由撰稿人）

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