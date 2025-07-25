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自由廣場》從Coldplay出軌事件 看演唱會經濟學

2025/07/25 05:30

◎ 徐千婷

英國天團Coldplay(酷玩樂團)的世界巡演向來萬人空巷，但前陣子的波士頓場卻因一段不倫插曲引發全球關注。一對男女在大螢幕捕捉下驚慌閃避，主唱Chris Martin打趣說「兩位不是在偷情、就是太害羞了」，結果網友起底，兩人各有家庭，且為知名公司高管。這場音樂盛宴瞬間變成實境秀，八卦與演出雙雙爆紅。

此事不僅是茶餘飯後的話題，也揭示當代演唱會的經濟本質。今天的演唱會已非單純聽音樂，而是城市行銷的套裝行程。動輒數千元的門票，搭配飯店住宿、高鐵交通、美食酒吧、周邊商品等，構成儀式感十足的「觀光小旅行」。

以Coldplay為例，二○二三年十一月在高雄演出兩場，吸引逾十七萬人，VIP套票上看一萬二三○○元，高捷創下單日運量新高，飯店一房難求，高市府估計兩天活動創造逾3.3億元觀光產值，成功讓演唱會成為城市品牌的推進器。

放眼國際，二○二四年新加坡政府豪擲補貼而搶下泰勒絲（Taylor Swift）東南亞獨家巡演，六場全滿、吸引逾三十萬人朝聖，近半數來自海外。據彭博估算，這波「Swift效應」為新加坡帶來五億星幣（約一二○億台幣）觀光收入。新加坡更成功圈住「鐵粉」，這不只是藝文行銷，更是國力與企圖心的展現。

在串流影音無所不在的今日，實體演唱會為何仍如此吸引人？因為它賣的不只是音樂，更是青春回憶、情感共鳴與群體歸屬。這次Coldplay的不倫事件雖荒唐，卻反映現代人願意為一夜難忘的現場感受，遠赴他鄉、花大錢，這正是「演唱會經濟學」最迷人之處。

高雄近年積極打造「演唱會城市」，二○二三年舉辦逾八十場大型演出，創造數十億觀光效益；台北大巨蛋啟用，也讓北台灣多了一座具國際水準的演出場地。台灣華語音樂在亞洲向來影響力深厚，若能善用此一優勢，並結合節慶、文創展演及購物季進行行銷，演唱會有望成為台灣吸引國際觀光客的新引擎。

演唱會是跨越語言、消費力強、社群驅動力高的「感官經濟」，賣的不只是音樂，更是情感的共鳴與現實的出走，這正是可以抓住的觀光商機，讓人為了一場歌聲，飛來台灣，然後愛上這座美麗的島嶼。

（作者是合庫金控集團首席經濟學家）

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