自由廣場》既屬共犯結構 團滅自是必要

◎ 蘇拾瑩

週末罷免投票將至，還是聽到自認不藍不綠的朋友說「罷掉那些舔共的藍委就好了嘛，何必每個都罷掉？你們這是在操作仇恨，不惜毀掉民主制度！」

「又不是每個藍委都去被王滬寧摸頭，你們要罷的也不見得每個都比綠委差啊！」也有人說「是黃國昌壞，是他在那裏煽動，國民黨並沒有那麼壞，你們全罵進去，沒有正當性。」

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我只能說，這樣想的朋友，就像晉惠帝在問「何不食肉糜」一樣。

我也想只罷掉那些舔共的藍委，我也想把黃國昌罷掉，但現實就是不可能。黃國昌是不分區立委，我們沒有渠道罷他。

我一開始也主張罷掉國民黨十一席舔共立委就好，只要讓立院席次改變，台灣不致被賣給中共就好。然而，馬上就發現這是不切實際。

現實裡這齣賣台大戲就是受到中共操控，那是要整個在野黨「集體操作」，並不是少數單一藍委所能抵擋。在操作上，藍白兩黨就是「共犯結構」。

當藍白刪國防預算時，還有一絲寄望，盼藍委不要全都跟進同意，結果呢？失望了。當國民黨操作死人連署時，也曾一絲寄望朱立倫能向全民道歉，讓好藍委和壞藍委有所切割，結果呢？又失望了！而且沒有任何一個藍委願意自清，也沒有任何一個聲明要脫黨切割。

希特勒搞集中營屠殺猶太人，也不是每個德國官員都同意這樣做，但擋不了，自然就被視為「共犯結構」，除非你早早聲明脫黨。

面對集體共犯結構，就只能團滅！這是維持公平正義的必要，不是在操作仇恨！

（作者是作家、資深媒體人）

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