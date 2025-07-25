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自由廣場》他們都在殘害中華民國 中國搶我賀電 藍委亂我國政

2025/07/25 05:30

◎ 陳啟濃

在德國舉辦的世界大學運動會，中國代表三番兩次挑戰台灣的國格，掛國旗不行，喊台灣加油不行。這次更變本加厲，想要硬搶教育部發給跆拳道銀牌選手的賀電。還好在民視記者跟體育署人員眼尖用肉身阻擋下，才守護住了國家尊嚴，沒讓中共人員搶下。

賀電上寫的是明明是「中華民國」的紀元，這不過是國民黨口口聲聲跟台灣人保證的「一個中國」「各自表述」的名稱。中共的中華人民共和國，台灣的中華民國，可以同時存在的中國定義。然而真相永遠不會被蒙蔽，中共用行動否認國民黨的謊言。即使中華民國的國家用語，中共也是不會接受。

青天白日的國旗與中華民國的用語，中共同樣壞事做盡，在國際場合上都不容許這些代表台灣國家意象的存在。即使國人在賽場高喊「台灣加油」，中共也向主辦的德國無理抗議要求禁止。

由此證明中共在乎的重點不是出現「青天白日的國旗」，也不是使用「中華民國」的稱呼，更不是高喊「台灣加油」這件事。中共的目的是不讓台灣在國際社會上，擁有獨立國家的身分，他們是在執行習近平的主張「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」。

可悲的是台灣出了充當中共內應的政治勢力，就是潛伏在立法院的藍白立委。他們不在乎中共不尊重台灣的國家地位，每每到中國接受中共的「內政指示」，好回到台灣進行「毀憲亂政」，「癱瘓政府」，「鬆懈國防」，「搶奪預算」等斑斑劣行，用擾亂台灣國會殿堂的行動，來跟中共示好，博取歡心。

現今的國民黨掌權者跟中共當局已經達成默契，要在立院的濫權讓台灣國不成國，搭配在國際場合要讓台灣完全喪失國家地位，打造中共併吞台灣的條件。種種跡象印證國共的目標都是為了消滅中華民國，併吞台灣，收掉民主，分贓政治權力。（作者是政治評論員）

編按：在場阻止中國人員搶賀電的民視記者是莊順發、蔡晴景，兩人義無反顧、氣場強大，網友紛紛大讚兩人是英雄。

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