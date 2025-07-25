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自由廣場》百工百業挺罷免／我為什麼要罷萬美玲

2025/07/25 05:30

◎ 馨娜

社交平台Threads的網友發起「百工百業挺罷免」，來自藝文、科技、產業、社福、運動等各界網友紛紛響應，自介並寫下支持罷免的理由。許多人甚至是第一次發文，只因再也無法沉默。

自二○二四年藍白立委上任以來，立院亂象叢生：強過國會擴權法、癱瘓憲法法庭、惡刪中央政府預算。陳玉珍羞辱藝文工作者「丟掉要飯的碗」、林國成對總統罵三字經，辱及亡母。藍白立委集體追隨傅崐萁作亂國會、為害國家，我行我素，賣台毫不掩飾，令人不寒而慄。

我所屬的桃園第四選區立委萬美玲，也是只知跟隨黨意投票的機器。選前她自稱教育立委，選後卻凍結國家最高學術研究機構中央研究院三成預算、刪除六成業務費。立院職權修法爭議期間，她從未和選區民眾溝通，面對程序粗暴、違憲質疑，更在議場中瞎挺國民黨意，令人失望。

罷免是民主自我修復的機制，當民代偏離承諾、背離民意，透過合法的罷免程序重新選擇，是民主的珍貴之處。我們要能傾聽民聲、專業問政的立委，在重大法案中與民眾充分溝通，在議場中理性辯論，而非毫無主見、一昧追隨黨意。罷免萬美玲，不是終點，而是民主品質提升的起點，也是桃四選區重獲真正民意代表的重要契機。

（作者從事國外業務）

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