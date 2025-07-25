自由廣場》百工百業挺罷免／在署名過程 我學會彌補過錯

◎ 簡鸞德

白髮阿嬤問「我這樣簽可以嗎？」她的手在發抖，志工輕聲說「沒關係，只要妳願意簽，就有力量。」我愣住了，那瞬間，我好像看見了自己。

幾個月前，我是每天批改學生考卷的補教老師，改作文、教數理、印講義，累到忘記自己曾經也有夢，夢想用文字改變些什麼，生活卻壓得讓人喘不過氣，直到某天，一個立委針對教育工作者嗆聲「你們這些教書的就是混薪水！」頓時讓我胸口悶住，氣這些年來，從來沒有為自己相信的事而站出來。我上網查閱如何參與罷免，想用筆寫下選擇。

請繼續往下閱讀...

頭一遭參與連署，下筆很小心，像童年第一次寫名字，一個年輕人安慰我「寫錯了也沒關係，像我就重簽過一次。」我突然覺得，這不是在罷免別人，而是在學會對自己的人生負責。我開始和朋友分享，在課餘和學生談什麼是「公民參與」，被問「老師，連署真的有用嗎？」我想起過去教數學時，總是強調「過程比答案重要」那麼，從沉默到發聲，從冷眼旁觀到拿筆署名，這不就是一種過程？

罷免過程中，第一次看到上班族利用午休衝出來蓋章，第一次看到補教老師拿著麥克風上街頭，不是招生，而是朗讀良心。有人說，這不會改變什麼。但若什麼都不做，我們必將一無所有。罷免能否成功，我無法預測。但我知道，我在這個過程學會了一件事：署名，是一種姿態。

我們這一生，被訓練如何填寫「標準答案」，卻沒有人教我們該如何挽救業已「錯過的事」、又該如何彌補別人「做錯的事」。我走出標準答案的框架，選擇留下筆跡，世界未必因我而改變，但我願意像那位阿嬤，在寫錯字中，學會了署名。（作者是簡杰教育實業有限公司負責人 文化大學中文系博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法