自由廣場》百工百業挺罷免／寧損200萬旅費 全家726投同意票

◎ 岳日明

好友張君今年已七十六歲，是我數十年如一日的患難之交，念大學及研究所、打網球、高爾夫球、做國際貿易都膩在一起的老友。張君事業有成，兒女都學有專精，多數當醫師，高科技工程師好幾個，還有教授，散居日本、美國、德國，兩年一次的家庭旅遊，早在三個月前就敲定了，預定七月二十日出發前往「峇里島」，月底再各自飛回居住地，怎知竟碰上天大地大的「大罷免」，怎麼辦？

張君說，家庭旅遊以後機會多得很，而「大罷免」卻關係到國家的存亡，投票機會可能就只有這一次，幾經思考後，他選擇放棄旅遊，也因為臨時取消，約二百萬的旅費自然是無法退還，張君想得很清楚「畢竟全家有十票，這些票的重要性，豈是金錢所能衡量？」

請繼續往下閱讀...

張君的兒媳、女兒女婿、孫輩這幾天已陸續回到台灣，前晚他在大飯店席開三桌，我有幸參與。席間我舉杯感謝張君家人一路舟車勞頓，為了罷免而犧牲家族年度盛事的出國旅遊。張君說，看到大老闆曹董的全部投入，還有童子賢、徐重仁，藝文界、導演、醫師、律師、會計師、反共的中華民國派，以及許許多多不畏艱難的公民團體罷免志工們都義無反顧，為了罷免傾中立委，為了台灣的永續發展而挺身而出，我只是個做我該做的小人物，實在不值掛齒。

七二六，大罷免大成功！

（作者是台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法