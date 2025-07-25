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社論》拒毀憲亂政 全民站出來

2025/07/25 05:30

首波罷免投票將登場，反共護台志工聯盟昨晚舉辦「迎向成功」造勢晚會，民眾不畏雨勢集結凱達格蘭大道。（記者王藝菘攝）首波罷免投票將登場，反共護台志工聯盟昨晚舉辦「迎向成功」造勢晚會，民眾不畏雨勢集結凱達格蘭大道。（記者王藝菘攝）

大罷免投票明天登場，百工百業紛紛站出來，呼籲投下罷免同意票。其中有商界、科技界、學術界，乃至醫界與法界等，他們絕大多數是政治素人，過去鮮少對公共議題乃至政治話題，做出表態。但在投票前夕的關鍵時刻，他們知道必須挺身而出，發出諄諄之言。這不僅是為善盡民主國家的公民責任，更重要的是，大罷免將是台灣民主的分水嶺。若能徹底改造國會結構，汰除不適任代議士，除了體現直接民主，對於藍白掀起的國會亂政，國人要以手上這一票，加以終結，展現我們民主的韌性。

曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁貼出「守護台灣民主的最後防線」一文，力挺大罷免。他提到國會朝小野大的權力結構，理論上應是多元民主制度的一環，可以制衡政府、監督施政。然而，事實卻非如此單純。徐點出在野黨不光強推與民意背離的法案，此外，他也直指在野黨中的一些勢力，與中國保持曖昧甚至親近的立場。「這不僅是立法權的濫用，更是對台灣民主根基的挑戰」。誠哉此言，國人原本期待朝野良性競爭，深化台灣民主。但藍白從去年二月新國會成立，自恃多數狂悖而行，藐視其他憲政機關，強推毀憲亂政法案，嚴重破壞權力分立。如今，面臨大罷免制裁，藍委忙赴選區低姿態拜票，但萬般說詞，從未對這一年多來的亂政行徑，有任何解釋及反省，反而不斷攻訐發起罷免的自發性公民力量。可想而知，若逃過罷免審判，這些人返回立院，只會更張牙舞爪。

科技界重要人物的和碩董事長童子賢，也挺大罷免，並指向「首惡」國民黨團總召傅崐萁。他並強調「水流不動容易生蟲，罷傅才能讓花蓮有新的活水」。這話具說服力，純然是從民主輪替的角度出發，重擊長年盤踞的「花蓮王」。雖然藍營欲將童打成挺綠人士；不過，童子賢對核電的正面態度，以及甫接受民眾黨之邀，擔任重啟核三辯論的正方代表，加上身兼總統府氣候變遷對策委員會副召集人，說明他並不隸屬任何黨派。童子賢前天再揭之前捐款花蓮的「鬼故事」，提到被告知「別再捐給縣府，經費沒有獲得正常分配」。所謂一葉知秋。傅崐萁去年原還打算強渡關山，通過上兆元「花東三法」。對照外界指控，並不尋常。「窮花蓮、富崐萁」，已成罷團主訴求。民主需要活水，才能清除沉痾。花蓮如此，大罷免行動，亦是如此。

國民黨貴為國會第一大黨，胡作非為，與傅崐萁的「領導」，脫不了干係。尤其，去年四月在會期最為繁重之際，無視台灣民意反彈，執意率三分之一國民黨立委到中國北京，拜見統戰高官。外界因之質疑，中共藉由拉攏在野立委，升高亂台之勢。此外，稍加比較，中國對民進黨政府的諸多批評，與藍白的用語是何其相似。這次大罷免亦然。例如指控執政黨主導罷免，是綠色恐怖，是獨裁，紅藍白用語幾乎一致。真正的獨裁國家，指控他國獨裁，委實不倫不類。更可笑的是，台灣若真是獨裁國家，在野無端謾罵，何能流傳散播。如今，國內政局陷入動盪，不光是因藍白合流，挾持立法院並凌駕其他憲政機關。還有紅色勢力的滲入，或在幕後策動，使得我們民主飽受內外夾擊。民主友盟與國際媒體正關注大罷免，因為這是觀察公民社會面對紅藍白的亂流，有無抵禦之力。

國民黨主席朱立倫在周三中常會說，罷免是可以針對某一位公職，但沒有針對任何政黨，尤其對在野黨的全面罷免。從其說法，朱似也認同罷免，只是不該一次針對這麼多藍委。然而，看看這一年多，許多爭議法案，在野常是最後一刻才在立法院院會，以修正動議突襲闖關，更扯的是，絕大多數在野黨立委投票時，也未必掌握法案內容。沒有民意，只有黨意，藍白投票部隊執行集體性的亂政。被罷免的藍委，沒人是無辜者。此次大罷免，由公民團體主導，少了政黨色彩，才有更多素人公開力挺。Threads社群興起「百工百業站出來」，表態展現公民力量，正反比例懸殊，罷免方士氣大振。縱然，藍白力圖反撲，政治口水亂噴，刻意黑白顛倒。但誠如台大資工系教授陳縕儂發文支持罷免說：「這一次，是誰在傷害台灣的非常明顯」。一語道破。罷免的英文為recall，意即召回、撤銷之意。人民收回委任之權，這是憲法規定的公民權。大罷免，必須大成功。

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