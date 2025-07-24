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自由廣場》7/26投「同意」 藍白議員出頭天

2025/07/24 05:30

◎ 李明德

藍白的現任議員們，國民黨倡議的「不同意罷免」，對你們而言是假議題，不但不符你們的利益，更將妨害你們的政治發展，為了幫自己爭取合理的未來，七二六應該「互捏手心」，鼓勵樁腳、支持者投下「同意罷免」，唯有大罷免大成功，拉下現任藍委，你們才有機會問鼎國會，也才有出頭天，同時讓更正常的自己在國會做出正常的表現，才能幫國民黨贏回民心。一言以蔽之，本屆藍委捅出的超級爛攤子，憑什麼要大家幫忙收拾？

這屆藍白立委，一上任就仗勢席次優勢，質詢時羞辱政府官員，毀憲亂政，胡亂刪凍預算，國防、外交、育兒津貼、長照等等無一倖免。台電1千億元補貼及預算全數刪除、監察院業務費削九十六%、總統府業務費凍結七十三%、黨產會預算砍九十%。

陸委會業務費從原刪至一元，改為刪卅%並凍結廿%…，目的就是要癱瘓各級政府運作，鋪陳敵人輕易併吞台灣，使國家陷入空前危機。由於藍白立委歇斯底里的毀憲亂政，激起全國公民團體情群激憤，才展開這場全球矚目的民主大罷免。

被列入大罷免投票的藍委多達三十一人，其中不乏多次入監服刑的更生人、四大黑金家族成員、政二代、院內打人、比中指、罵幹話、滿口傾中賣台言論…等等。比起這些同志，現任議員們的人格、學經歷、口才、國家忠誠、儀表談吐，絕對勝過他們太多了。你們不趁勢取而代之，更待何時？只有你們進入國會，在野黨才有機會再次贏回民心。

現在正是機會，三十一席若全部罷掉，他們不得再選，必定由你們參加補選，論實力，藍白大可拿下半數，這就是你們的天賜良機。改造國會、改變社會、拯救國民黨和民眾黨，就全靠這場補選了。

大罷免若不成，貴黨立委將更有恃無恐，將更變本加厲，且經此一役而保住位置，他們更捨不得讓出權位，一屆四年，一幹好幾屆，將成萬年立委，同黨的你們只得繼續蹲在議員的層級，後悔莫及，而遺憾終身。心動不如行動，七二六走進投票所，和你的家人、樁腳投下「同意罷免」，實踐「祕密投票」的民主精神。

（作者是台北市民）

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