自由廣場》守護你的房產與台積電 非罷不可

◎ 大雄

國民黨總召傅崐萁一上任就率十七名藍委去中國見國台辦負責人，回國後就帶領藍白立委在立院作亂：（一）第一會期只通過擴權法案，大都被判違憲，他們竟癱瘓憲法法庭以示報復（二）去年九月就開始的預算會期，拖到今年一月廿日和一月廿一日才實質審查，致生諸多程序瑕疵（議事黑箱、超刪、重複刪減、提案通過後又撤回等）。此次預算刪減幅度為往年六倍以上，還刻意刪減國防、外交、文化及社福等多項預算，癱瘓國家施政。乃歷屆立委表現最差，既不專業更且誤國害國。

面對大罷免，他們暫時裝乖，一旦罷免沒過，必會依國台辦指令加速賣台送中，透過不在籍投票、縮短中配入籍年限等傾中法案，讓更多中國人成為我國選民，以便在二○二八年選出乖乖聽話的台灣「特首」。國人好不容易打造的自由幸福社會（言論自由度︰全球第四、亞洲第一；經濟自由度︰亞洲第二；聯合國幸福指數︰亞洲第三），屆時將被獨裁中國控制、荼毒。

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屆時，你連拿一張白紙上街頭的權利都沒有，你的房產及護國神山台積電，更將遭斲害。

（一）土地全收歸「國（共產黨）有」：民用住宅屋主僅能有地上使用權，最長七十年、工業用建築用地和綜合類用地最長五十年、商用建築用地最長四時年。中國政府依法可對房屋行使占有、使用、收益和處分的權力。政府想徵收土地，你就必須配合拆遷。

（二）台積電將成中國國營事業：澳洲學者John A Mathews曾撰文強調，台積電是全球少數由政府協助成立，沒有腐敗且極具競爭力的民營企業，其主因是由專業人士營運。在張忠謀董事長領導下，推出晶圓代工商業模式，不斷精進其晶圓製造良率，幫全球無晶圓廠的IC設計業者製造晶片。台積電在二○○九年投入一億美元設備及四百位工程師進行先進封裝研發，十七年努力，才推出CoWoS先進封裝技術，成為AI晶片製造必要技術，使台積電在全球AI晶片製造的市佔率高達九成。AI技術攸關各產業數位化升級及各國算力提昇。台灣如落入中國操控，中共將延續其「國進民退」政策（例如阿里巴巴集團董事長馬雲被迫卸任），台積電將淪為中共國營事業，受到民主各國抵制，我國半導體產業及整體經濟將因而被打趴。

全民務必抱持背水一戰的決心，投票罷掉國民黨立委，才能守住你的房產和大家的台積電。

（作者是大學兼任教授）

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