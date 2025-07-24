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社論》又是一場「國家運動」
新聞線上》七二六立法院大掃除
社論》珍惜同樣的神聖一票
社論》力抗外敵 罷除內賊
社論》釐清對大罷免的三大誤解
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胡，怎麼說》驅逐竊據立院的「王滬寧赤戰隊」！
脫北廚師的原鄉情結》西瓜雖然好吃
林修民 半導體看天下》對中晶片出口 如何平衡國家安全和商業利益？
林健正專區》延宕的國家重大建設計畫：在理想與現實之間
胡，怎麼說》割你的肉、餵你的嘴、買你的票…
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社群
李忠憲的思考》《120+萬封給台灣的情書》：寫給彼此，也寫給未來
話說李筱峰》講貝多芬的故事 給羅大佑聽
曹興誠八不居士》向羅大佑講罷免緣由 民主自由不能破功
吳音寧土地情》 2千多億照顧老少弱勢 同意罷免是愛
沈榮欽國際視野》微知識：國際如何看大罷免
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自由廣場》726投錯票的經濟代價／親中勢力若抬頭 川普恐重課關稅
自由廣場》你相信童子賢或花蓮縣府? 執政花蓮20餘年 善心淪為提款機？
自由廣場》徐重仁、童子賢挺罷免的影響與意義
自由廣場》漫畫︰添柴火
自由廣場》守護你的房產與台積電 非罷不可
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自由廣場》漫畫︰添柴火
2025/07/24 05:30
◎ 樂子
添柴火
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