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自由廣場》徐重仁、童子賢挺罷免的影響與意義

2025/07/24 05:30

◎ 黃清龍

大罷免第一波投票進入倒數，徐重仁、童子賢等企業界與科技界重量級人士陸續表態，顯示藍白在國會的脫序行為，連向來避免選邊的企業菁英都無法容忍，這是大罷免將大成功的指標！

大罷免由公民團體率先發起，他們憤於藍白立委挾國會多數，自去年以來毀憲亂政不斷，因此揭竿而起。然而藍白不但未收斂在國會的惡行惡狀，還倒果為因誣指罷團是民進黨側翼，把公民自發合法的罷免運動汙衊為仇恨動員，且變本加厲對罷團施以鋪天蓋地的辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為，激發更多人投入罷免行動。

徐重仁和童子賢長期投入社會公共事務，是聲望良好的企業家，他們挺罷免有以下意義：

一、台灣企業界通常盡量「不沾政治」，以免影響集團或消費者觀感。因此，兩位高知名度的企業領袖選擇公開站隊，令人高度矚目，代表他們認為此事具有重大公共利益，必須突破企業界「不沾政治」的潛規則，不能保持沉默。

二、他倆出面挺罷免，是對罷免行動正當性的背書，使罷免跳脫「政治鬥爭」格局，而彰顯公共價值與社會責任的正當訴求。徐重仁在臉書指出，在野黨不以國家利益為依歸，而是挾人數優勢，不斷阻擋、杯葛甚至強推背離民意的法案，癱瘓政府施政，也動搖社會安定。「如果一位立委違背民主價值，甚至損害國家利益，那麼透過合法程序罷免，正是公民應盡的責任。」

童子賢也說，花蓮罷免行動是地方民意的自然流動，並非一人、一黨所能恣意操作。他批評傅家盤踞花蓮廿三年，掌控資源、壟斷權力「一個家族輪流做莊、利用假離婚安排政治繼承，讓花蓮政治庸俗化、家族化、私有化」。呼籲民眾勇敢表達「改變花蓮的時候到了」，這不是政黨對抗，而是花蓮人民自覺的展現。

三、他們的公開支持可影響其他沉默的知識分子與產業領袖，對猶豫不決、中立或冷感的中間選民，可產生「這是一件值得參與的公共事務」的認同感，深化罷免運動的社會影響力。

就像童子賢說的，他本著良知發聲，即使政治光譜偏藍的朋友無法諒解「我仍會堅持立場，這關乎台灣政壇的清濁，不容含糊」。除了中間選民，也有更多淺藍朋友正在支持這場由下而上的改革。

大罷免從一開始，企業界和科技界只有志工三號曹興誠「孤軍奮戰」，如今徐重仁和童子賢加入，鼓勵更多人勇於表達立場，諸如醫界、法界，還有演藝界的王俊傑、阿嬌，網紅志祺七七、波特王等，百工百業響應挺罷免的人越來越多。

推動罷免是希望我們能有一個遵循程序正義的國會，好讓國家正常發展，這是台灣民主制度自我修復的展現，羅大佑卻輕蔑說成「賴皮罷免」，自我貶抑成館長級別人物，令人嘆息。

（作者是信民協會理事長）

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