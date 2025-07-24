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自由廣場》你相信童子賢或花蓮縣府? 執政花蓮20餘年 善心淪為提款機？

2025/07/24 05:30

◎ 秦靖

和碩董事長童子賢的一席話，宛如一道霹靂，劈開二○二四年四月初花蓮震災善款運用的迷霧。童子賢沉痛揭露，他的企業與個人捐贈逾七千萬元，欲直接援助花蓮災區學校及社福機構，相關單位卻面臨花蓮縣府的「恐嚇」，要求善款須經縣府「轉一手」，甚至傳有縣府人員對災民宣稱「這是縣長特別給你的」。這不只是對善心的惡劣褻瀆，更徹底曝露花蓮縣政府在震災處理的公信力幾近蕩然無存。

二○一八年發生○二○六花蓮地震，捐給花蓮縣政府的善款高達廿七億元，但大筆捐款的運用，始終充斥爭議。「今非昔比」的館長陳之漢，當年得知其中八億捐款，被質疑挪用於補助石材業者和觀光等非直接救助災民時，就在直播痛批「說X話，真要這樣搞，我要申請退款！」，有部分賑災物資甚至還印上縣長和太太的圖像，錢是屬於人民的，人情卻是夫妻在攬，嚴重動搖外界的信任。

因此，二○二四年發生○四○三花蓮強震時，各界捐款出現顯著變化。捐給衛福部賑災基金會專戶的超過十六億元，而捐給花蓮縣政府卻只有七．九億元，只有前者的一半。人心向背，顯露無遺。更諷刺的是，到今年三月，善款還剩四．二億元，許多受災戶卻沒收到縣府的修繕款，要問餘款及孳生的利息，流向誰的口袋？

捐款行為的轉向，是人民對縣府投下「不信任票」，寧可相信中央，也不願相信地方。童子賢董事長昨天現身說法，就是最強而有力的例證。

從二○○二年起，傅崐萁和徐榛蔚這對夫妻，在花蓮縣長和立委這兩個位置上，輪流交互蹲跳，花蓮人民給他們廿多年經營花蓮，他們卻搞得讓葉霸老師痛心花蓮「變醜變臭」。

大罷免，讓花蓮重開機，讓受災戶得到照顧，讓花蓮人迎向新未來！

（作者從事教育）

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