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自由廣場》726投錯票的經濟代價／親中勢力若抬頭 川普恐重課關稅

2025/07/24 05:30

◎ 陳建志

美國總統川普在七月廿三宣布，對日本汽車等進口產品的關稅，從原定廿五%調降至十五%，此一轉折讓日本股市大漲，而其公布時間點，精準落在日本參議院選舉落幕後、石破茂領導地位鬆動之際。這並非偶然，而是川普慣用策略「先觀察政治，再決定是否釋出利多」。

川普擅長利用「關稅」作為外交與內政影響工具，他常在關鍵選舉節點「暫緩壞消息」或「延後利多」，以觀察政治風向，加強對談判對手的壓力。石破茂上任後在外交政策走「對中友善、對美保留」路線，川普陣營當然看在眼裡。這回石破領導的自民黨在參院選舉失利，遭到黨內挑戰，有利於親美與鷹派的勢力（如安倍派、岸田派）重掌主導權。所以延後到參院選舉落幕才宣布降稅，可被解讀為：川普確認石破茂的命運後，才決定釋出善意，藉此傳遞訊息「親美有好處」。反之，川普若在選前宣布調降關稅，形同幫石破茂加分；延至選後，等於保留壓力與籌碼。

相同戰略是否複製於台灣？不可不先預防。

台灣在七月廿六日將舉行史上最大規模的罷免立委投票，最終若成功罷免多名國民黨立委，讓民進黨重回國會最大黨，這將釋出一個清晰訊號：台灣民意傾向「親美抗中」路線，拒絕藍白兩黨的「疑美親中」的操作。川普政府會觀察七二六罷免的結果，視它為增減關稅的參考關鍵。

對川普而言，這樣的結果不僅象徵其印太戰略中台灣支點的重新穩固，也避免貿易讓利遭「親中勢力」政治收割。他可能等待罷免結果，再決定是否給予關稅減免獎勵。這種風格正是川普式談判藝術的核心：政治清場優先，經濟甜頭在後。

部分台灣產品（如電動機車零組件）目前被課三二%的懲罰性關稅，即使台灣是美國在高科技供應鏈中不可或缺的夥伴，依舊未享有如日本、墨西哥的優惠關稅門檻。而川普此次對日本關稅調降至十五%，已形塑一個新標準。以降稅空間（三二%→十五%）做為戰略的槓桿。台灣民意在七二六若展現明確的親美選擇，川普極可能複製「日本模式」，將台灣關稅降至日本相同水準，以做為台灣選擇親美政治路線的獎勵。這種做法既能維護其「美國優先」關稅底線，又能提供台灣實質經濟支持，進一步強化彼此戰略的連結。

「選對邊就有好處」，這是川普對盟友的潛台詞。川普對國際夥伴的邏輯從不遮掩，若想得到美國的貿易讓利、防衛承諾，必須先在政治與戰略上表態。他對墨西哥要求移民遣返、對南韓要求駐軍費用、對日本則要求投資與關稅交換，這些都表現出「以國家利益為交易籌碼」的實用主義。台灣若希望從川普政府獲得更佳待遇，勢必要讓華府清楚看到：台灣選邊了，而且選對邊。若台灣七二六罷免成功，代表親美抗中民意重回主導，川普將更有信心給予關稅減免、經濟獎勵與戰略支持。相反地，大罷免若失敗、國會仍被疑美勢力把持，川普可能選擇延後，甚至撤回對台經濟讓利。

川普會不會對台灣降稅？答案在我們手中的那一張票。

（作者是科技業者）

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