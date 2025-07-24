新聞線上》七二六立法院大掃除

記者陳杉榮

本週六就要進行二十四位國民黨立委罷免案的投票，當國民黨和民眾黨在傅崐萁夥同黃國昌的吆喝下，透過韓國瑜挾國會多數毀憲亂政，恣意摧毀台灣的民主，大罷免就是選民在自由憲政制度下行使公民權，消滅政治病毒的修復機制。七二六這一天，台灣人都要踴躍站出來，投下這一票。

一年多來，所有關心國會運作的台灣人無不感到憤怒，一個曾經被國民黨馬英九政府認定是病毒的經濟前科犯傅崐萁，竟然掌控了立法院的所有議案，並在黃國昌的協助下毀憲亂政。當傅崐萁晉見完中國政協主席王滬寧，即以「國會擴權法案」作突破口，摧毀中華民國憲政體制，傅黃二人恣意妄為，在黑箱的「最高機密」陰謀下，修正立法院職權行使法並增列藐視國會罪，廢棄了監察院，削弱了司法院，限制了行政院，並大肆侵犯人民權益，他們還可以隨意認定官員藐視國會罪，立法院成了政治搶匪的山寨。

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眼見大法官憲法法庭判定「國會擴權法案」違憲，他們就從大法官下手，不僅否決總統提名的七位大法官人選，更直接修改憲法訴訟法，全面癱瘓憲法法庭，掩蓋他們在立法院各種罪行，逃避大法官的違憲認定。他們修改財劃法，拿走三七五三億元，肆意掏空國庫，杯葛民進黨執政，本會期還通過違憲的特別條例，繼續奪財二千三百五十億元，說要普發現金一萬元，拿公款來買票，把國家建設棄之腦後。

藍白兩黨的奪權擴權法案，模式都是「逕付二讀」，強行表決過程像竊賊一般，故意不讓民進黨立委知道修正動議內容。韓國瑜主持的所謂朝野協商，就是讓各黨團各自發言，然後下結論說沒有共識，到院會用多數暴力，一次又一次幹掉台灣的民主。如果這叫朝野協商，乾脆叫工讀生來主持。更扯的是，今年初通過的中央政府總預算案，竟然超刪預算編列數，立法院秘書處算不出刪減總額，不敢冒偽造文書的風險，只好送出一份不知所云的總預算三讀報告。連自己都不尊重的立委，怎麼有臉叫別人尊重他們！

大罷免是台灣人對去年立委選舉錯誤投票的自我救贖，把垃圾掃出國會，機會只有一次。假如台灣人在乎中華民國的憲政體制，在乎所有國民的未來，在乎現在的生活方式，有罷免權的所有選民都應該站出來，為這塊土地負責一次，把沒收民主、沒收國會、沒收發言、沒收審查、沒收法案、沒收預算的國民黨立委統統罷掉。假如傅崐萁都被罷免掉，白黨那八席無所附身，對台灣的危害就沒那麼大了！

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