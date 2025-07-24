社論》又是一場「國家運動」

大罷免，又是一次啟蒙運動，讓更多人省思台灣的本質。對本質的掌握，正是大罷免能量的來源。（法新社）

近年，美國政府、國會屢屢通過議案，協助台灣強化防衛韌性、鞏固主權現狀。台灣卻有政黨、政客充當中國內應，例如立法院的六十二人團，堪稱「民主滅台」的第五縱隊。北京之狼，利用他們披著民主羊皮，大口大口將台灣「去國家化」。於是，國會亂政滿一年，大罷免公民運動啟動，短短時間內星星之火便有燎原之勢。大罷免，又是一次啟蒙運動，讓更多人省思台灣的本質。對本質的掌握，正是大罷免能量的來源。

台灣（台澎）的複雜性，來自二戰結束後，蔣氏政權帶著在國共內戰中潰敗的中華民國流亡台灣。韓戰之後，歐美民主陣營，為了防堵共黨勢力擴張，默認蔣氏政權頂著「自由中國」之名，繼續行使「中國代表權」，與此同時，台灣地位懸而未定。「一中一台」在台澎金馬，那是時代的詭異結合。「自由中國」，一九七○年代，先後遭到聯合國「排我納匪」及「美匪建交」衝擊。從此，蔣氏政權的反攻神話更為虛幻，真實的行動轉為建設台灣、反共抗俄，目的則是鞏固政權，避免開放民主作法自斃。然而，借來的地方，借來的時間，終究要還。一九八八 ，蔣氏政權終結，民主化、本土化揭開序幕。有名無實的「自由中國」，逐漸演進為「民主台灣」，人民的自由意志，凝聚新的國家共識。

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令人遺憾的是，民主台灣作為國家，在國際的圖像日益清晰之際，國內卻有人為境外敵對勢力效勞，利用國會弱化台灣、去國家化。那些人，自稱是兩蔣傳人，實際上只繼承了兩蔣的民族情懷，揚棄他們的反共堅持。不同於多數台灣人民信仰民主主義，那些人的核心價值是民族主義，臣服於中共一黨專政，也在所不惜。正因如此，「中華民族的偉大復興」的呼召，令他們心焉嚮往、行動配合。不幸的是，在民主台灣，他們的言行受到保障，而這個共同體保障自己的體制尚未健全。於是，對北京之滲透、裂解，台灣宛如提供了溫牀。到了本屆立法院，藍委集體至北京晉見對台統戰總管，從而把立法院搞到形同香港「立法會」之境地。

藍營的中華民族主義，不僅表現在兩岸，還表現在國際觀點。烏俄戰爭，以哈衝突，美國轟炸伊朗核設施，他們的觀點很中國。威權時代的國民黨精英，親美親得像龜孫子，如今喝了共產黨奶水，變臉放送疑美論、反美論、棄台論，且「中國式民主」優於「美國式民主」溢於言表。猶記，蔣氏政權晚期，有一本暢銷書「大陸去來」，作者在結語建議：中華民國政府應該想盡辦法，使得中共當局准許對台灣現況不滿的人士，像美麗島事件被判刑的各位先生女士，到大陸去住一陣，過大陸人民的正常生活，體會一下大陸生活的現實。當年這樣的建議，不也非常適合應用在今天？例如，舔共立委，專機送往人大、政協去見「習」。

所以說，大罷免，不僅是一場罷免，三十一個罷免案，二階連署超過一百萬份。大罷免的全國性質，更說明了它是一場「國家運動」，足可媲美歷次的「國家運動」，尤其是二○○四的二百萬人「牽手護台灣」。而一次次的「國家運動」，讓我們更精準地定義自己的「國家」。無論每次結果如何，其所激發的人民力量都會層層累積。過去一年多，藍白倚賴選制造成的立法院多數，充當北京「以台灣對付台灣」工具人。由此引起的民主危機，即便馬英九、蔡英文之完全執政都聞所未聞，主因乃境外敵對勢力的介入頗深。藍白「佔領」國會，不斷吶喊「戰獨裁」，其實是自己以「國會獨裁」來顛覆民主政府、民主秩序，乃至台灣主權獨立現狀。藍白口中的「無差別」，正好凸顯了這場公民運動的「國家運動」本質，它針對的不是個別藍白立委，而是藍白集體禍國行動。

民主得來不易，而且，正在顛覆民主政府、民主秩序者，對台灣從威權走到民主，不僅沒有積極貢獻甚且從中作梗。老實說，憤怒的公民，透過民主程序，督促公僕回歸頭家意志，已屬溫和行使頭家權力了。假使，大罷免也無法督促藍白回頭是岸，那麼，「政黨之目的或其行為，危害中華民國（自由地區）之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲」、「政黨有憲法增修條文第五條第五項之情事應予解散者」等憲法、政黨法規定，也不能讓它們睡著了。以免哪天我們一覺醒來，可能突然有了一部「台灣地區國安法」，即日起「愛（中）國者治台」、「抗中保台者清零」！

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