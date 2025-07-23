社論》珍惜同樣的神聖一票

罷免這個制度，不是每個國家都有，利弊得失見仁見智。當下的台灣人民，幸好有罷免權，可以向北京及其同路人說不。（資料照）

才選舉一年，就提罷免案，藍白同批：賴清德奧步，沒收立委選舉，當家鬧事，鬥爭對立，勞民傷財。言下之意，當選就要給足四年，管它舔共通匪、禍國殃民。藍白，言必稱中華民國憲法，但國會亂政招致公民之怒，又質疑罷免權「反民主」。「國父思想」：選舉權是人民放出去的權，並透過罷免權把權拉回來，來去都可以依從人民的自由。時隔百年，仍呼應著主權在民。不要給藍白騙了：罷免，選舉，同樣是神聖一票。

依我國現行憲法，罷免權與選舉權同列公民權。選舉，候選人自賣自誇，提出吸票政見，爭取、騙取神聖一票。特色在於，候選人畫的大餅，只是未來要做的承諾清單，至於當選後如何，投票日沒人知道。基於這種未知數，罷免權類似煞車器。有了罷免權，民選公職若背離競選承諾，頭家不必忍他玩四年。否則，一如現在藍白立委，競選時開一堆芭樂票，當上立委為中國效勞。假使沒有罷免制度，誠如一位藍委所言：二○二八我們還有沒有投票機會，都還不知道。罷免這個制度，不是每個國家都有，利弊得失見仁見智。當下的台灣人民，幸好有罷免權，可以向北京及其同路人說不。

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罷免，選舉，不同在於由下而上的程序，公民不是在家裡坐等著領選票投下票匭，而是必須經歷公開連署、到達法定要求，才能把這一票握在手裡。故而，罷免這一張票，乃是相當比例公民自己爭取來的，不是國家依法普發的。在一般情況下，罷免案的正反兩方，經常是提案方的動力高於反對方。因為，罷免案投票機會的到來，乃是提案方積極動員所致，而反對方幾乎可以無所作為，就等著投票日表達反對立場。當然，積極性或消極性，未必是罷免案結果的唯一關鍵。既然是投票，罷免也就跟選舉類似，投票策略是個重要因素。日前，南投縣議員罷免案，同意遠遠高於不同意，但是被罷免對象採取冷處理對策，避免引發正反兩方對決的激情，令同意未達二十五％門檻而失手。這次大罷免，不同選區不同情況，正反兩方的操作實務，可以想像也不會有同一個公式。

罷免這個制度，不妨視台灣民主進程予以檢討。目前台灣有這個制度，不論喜不喜歡，就得照憲法走，除非修憲。七二六被罷免方，似乎比較不以為然，彷彿這個制度有利對手、不利自己。然而，他們出之以提高罷免門檻，來表達對這個制度的負面評價，反令頭家深感自己的權利被閹割了，不論自己原來想不想使用此一權利。最可議的是，他們的「以罷制罷」，竟訴諸偽造文書抄名冊，公然違法卻指控司法迫害。做賊喊捉賊，難道他們心裡認為，二三○○萬人皆屬法盲？那些人，今天反罷免，明天會不會反改選，又製造出總統萬歲、萬年國會？

話說回來，七二六，八二三，乃至補選，走完程序期間，變數所在多有。既然雙方都宣稱為國為民，或許，大罷免塵埃落定，朝野不妨冷靜對話，尋找解決政治僵局之道，讓國會重新回到正軌。最重要的是，確保民主運作產生正面效能，絕對不容打著民主反民主。諸如，立委四年任期，每兩年中期選舉，加速反應民意變化。再如，不分區無法罷免，形同國會的一等立委，同黨的二等（區域）立委只能承受他們的胡作非為。更離奇的是，全屬不分區立委，民眾黨政黨宛如民意絕緣體。除了上述情況，在野黨有能力倒閣卻不提不信任案，總統無法主動解散立法院解決國會僵局，立法委員選舉不符票票等值，覆議只需國會二分之一便可決議維持原案導致立法權、行政權失衡，如此這般致使憲法解決僵局之功能淪於「備而不能用」。乃至於，有鑒於我國之「特殊國情」，內閣制、兩院制自也不是討論禁區。

民主的優越性，來自制度設計健全，高於民選公職的個人素質。中華民國（南京）的制憲者，增修條文的修憲者，可能萬萬沒有預料到，二○二五堂堂上演罷免大戲。無心插柳柳成蔭，它的最大價值可能在於，凸顯了我們的民主制度存有缺陷。我們有必要從事制度的改造工程，讓民主體質更加強健、更具免疫力。我們的民主運作，應該能持續強化我們的國家靭性，而非提供境外敵對勢力的可乘之機。而七二六，每一個合格選民都要準備一個答案，以備將來兒孫讀了這段歷史問起我們：那一天你在哪裡？

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