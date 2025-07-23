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社論》珍惜同樣的神聖一票
社論》力抗外敵 罷除內賊
社論》釐清對大罷免的三大誤解
星期專論》中國對川普的軍事回應
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胡，怎麼說》驅逐竊據立院的「王滬寧赤戰隊」！
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林修民 半導體看天下》對中晶片出口 如何平衡國家安全和商業利益？
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美台觀測站》美國「早已公布」台灣稅率？ 別胡說好嗎…
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自由廣場》726投下同意票 楊力州和朱詩倩的大罷免這條路
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自由廣場》漫畫︰最大共識是「同意」
2025/07/23 05:30
◎ Tainan黑名
最大共識是「同意」
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