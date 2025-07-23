自由廣場》﹙鏗鏘集﹚ 國會正常化 國家正常化

◎ 李敏勇

從七月廿六日的國民黨立委廿四席到八月廿三曰國民黨七席，形成的三十一︰○大罷免行動。相對國民黨反罷免民進黨立委，無一成案，且一群黨工違反選罷法，或被起訴、或仍在押或交保，已成政治史的奇蹟。

公民大罷免起因傅崐萁率十多位黨籍立委前往中國，面見政協主席王滬寧，回國後在國會的違法亂政所致。但國民黨迄今不敢面對，卻把矛頭指向民進黨，甚至怪罪兼為民進黨主席的總統賴清德。公民團體發起大罷免，率多年輕人投入，女性尤多，台灣的國家未來屬於年輕人。

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國民黨立委藉民眾黨八席不分區之助，為所欲為，完全失控，面對中國步步進逼，機艦頻頻騷擾，藍白仍以破壞台灣國家正常化為重，已失在野黨面對國家的責任。不行使罷免權除害，國家前途堪憂。當年金溥聰警告勿讓傅崐萁重返國民黨，批評傅是病毒。朱立倫引病毒重返國民黨，全黨果然遭傅崐萁帶向自我毀滅之路。解嚴、民主化後，國民黨雖不再能專擅政權，但台灣仍容留它為國內政黨。不只地方率多為國民黨執政，黨人馬英九也曾連任兩屆總統。

轉型正義不全，仍以中國為冠詞的國民黨，難道以為中國會容留流亡來台的殘餘中國勢力？難道國民黨不知台灣才是立命的所在？不知在台灣才有前途？大罷免是為了國會正常化，進而為國家的正常化。公民社會發動大罷免，反映的是台灣社會的政治覺醒，並非為了民進黨。大罷免成功，才能改變立法院的毀憲亂政事况，才能讓國民黨有機會治療病毒，打掉重生。

民主國家的立法權與行政權、司法權分立，各司其職，而非當前台灣立法院國民黨拉攏尚未單獨成氣候的民眾黨為附庸，恣意妄為。對台灣這個國家正常化有夢，有期待的人民，應該珍惜我們正在重建的這個國家，唯有國會正常化，國家才能正常化。世界的民主國家在看著我們；革命推翻中華民國另立中華人民共和國的中國也在看著我們。

（作者是詩人）

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