自由廣場》﹙林保華專欄﹚台灣的新生與中國的後事

再三天就要進行大罷免的投票，這是第一批廿四人。這次投票若無法改變台灣立法院的未來生態，那麼第二批投票的成功機會更渺茫；無論如何這次就要全力投入，產業界的指標人物徐重仁、童子賢近日公開支持，是「大罷免，大成功」的重要訊號。

這次大罷免面對大規模的政策買票︰藍白提出普發一萬元現金。台灣人若能抵制這種惡質賄選，洗刷台灣人「愛錢」的世俗看法，那麼台灣人的民主素養將大大提升。日本國會最近選舉，普發現金的主張被大多數日本選民抵制，台灣人可以「見賢思齊」，且台灣的人均收入正在超越日本，更沒有理由不如日本人。

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大罷免形勢良好，藍白政客心慌，胡言亂語，例如台北市長蔣萬安對賴清德總統說「槍口不要對內」。事實是，攘外同時也得安內。國軍槍口當然對外，至於台灣國安機關和廣大公民，則要防堵中共同路人在內部特別是國會的胡作非為。真要說，有誰在「槍口對內」，那就是「傅崐萁們」在國會裡毀憲亂政的行徑，這才惹起公民憤怒，放下手邊工作，展開自救，發動大罷免。面對警告，傅崐萁們不收斂，反而使用暴力、查水錶等手段對付罷惡的志工，還變本加厲，不當延長臨時會期，以便他們繼續通過掏空台灣的種種議案，例如普發現金。所以公民運動不能收手，這次罷免若失敗，藍白接下來有更多毀滅台灣的議案通過，例如不在籍投票、縮短中配入籍年限，大批中國老人來台依親，洗掉台灣人口，毀掉台灣的健保，我們的生活必受影響。

至於白營不分區立委林國成用三字辱飆罵總統的亡母，更曝露白營的人品低劣，這種人居然能當立委，選舉制度必須改革。

蔣萬安是藍營菁英，連他都「內外不分」，挺傅崐萁們的胡做非為，國民黨還能指望嗎？所以罷免運動不能停，要到讓國會改變面貌為止。

藍委被罷免，國台辦著急，公開發言挺藍，此因這是國共兩黨的共業。幸好政府守住主權，不讓台灣淪為中國的一部分，中共無法派軍警來台干預。其實，中國內部自顧不暇，宛如泥菩薩過江，遑論過海？

美國智庫哈德遜研究所最近公布一份文件，全文九章，敘述中共垮台後，美國要如何協助中國維穩。據美國網紅初步報導，美國既非置之不理，亦非派兵佔領中國，而是派特種部隊，配合脫離中共的官員軍警，控制幾個主要據點，例如核武場地、生物戰研究所、檔案館，並保障民生的基礎設施。然後鼓勵中國人重建新的政權，自己解決自身的問題。

誰也不知道中共何時垮台，但美國已在為中國的後事預做準備，以防屆時措手不及。尤其中國政局正值非常詭譎時刻。

我在想，一旦主子垮台，台灣的藍白將會如何六神無主、哭爹喊娘。而這一切，始於大罷免，大成功。

（作者是資深時事評論員）

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