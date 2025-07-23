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自由廣場》726投下同意票 楊力州和朱詩倩的大罷免這條路

2025/07/23 05:30

◎ 黃秀錦

若非金門的陳玉珍把公視預算刪到只剩一元，若非楊力州搭高鐵看到新聞而激動的上臉書，號召影視工作者拍攝大罷免影片，嗆國民黨「影視工作者的反撲會讓你們永遠忘不了！」，朱詩倩也不會站到第一線陪伴老公，而經歷這一段揪心的【TAIWAN ACTION 影片計劃】。

如今回想，仍覺不可思議。楊力州是台南藝術學院教授，也是金馬獎最佳紀錄片導演，行政能力雖差，號召力卻很強，他吹起號角，馬上有八十幾位影視工作者報名，第二天陳玉珍又來臉書嗆影視工作者是「惡僕欺主」，報名的再激增到一百多人。接下來老婆朱詩倩就有得忙了，她迅速分類整理，分組拍攝六支影片。但是錢從哪裡來？眾籌行不通，總不能叫導演自己找錢，他們是性情中人，挺身呼應不難，找錢卻不容易，朱詩倩居然拿自己的小套房委託房仲賣，一時賣不掉，又跑回娘家找媽媽周轉，萬幸後來有企業贊助，曹興誠的志工聯盟是挹注較多的。

但是家族的藍色壓力立刻來了，有軍人背景的舅舅和叔叔心知勸阻無效，過年時居然把她這個長孫女給退群了。這些年，因爸爸已過世，她會出錢辦桌供家族聚餐，她是桶箍，長輩竟然這樣對待她，還抹黑她和楊力州是綠營側翼，中傷他們不知拿民進黨多少錢拍片。小倩很難過，不禁想起家族的往事。

阿公是宜蘭羅東人，因與日本人做生意，家境富裕，羅東火車站附近有許多土地是阿公的，日本戰敗後，國民黨接收政權，和日本生意往來竟變成漢奸，家中財物都遭充公，小倩的爸爸朱柏棟那時讀高中，回家見日式房舍都被貼封條，家沒了，大感震驚，覺得舉步維艱，後來想，當兵可能是唯一出路，他投筆從戎，弟弟跟進。從此深植在兄弟腦海裡的就是黨國思想，儘管家園被國民黨迫害到一無所有，兄弟依然忠黨愛國，成為藍營的投票部隊，小倩自己也是。

直到她認識楊力州，來自彰化溪湖鄉下，由產婆接生的男孩，充滿泥土味又認真上進，復興美工畢業後想考大學，就到台北南陽街補習，有一晚楊力州去新公園透氣（即二二八公園），卻見許多戴著斗笠的阿伯、伯母，模樣就如他溪湖厝邊的老人家，正被憲兵追捕，他不自覺跟著老人家跑，到了忠孝東路的天橋上，目睹一批大學生手牽手圍起來保護老人家，但鎮暴警察竟踩過學生的身體去抓這些老農民。

經過一夜驚心動魄，楊力州回家打開電視，三家電視台居然都說這些老人家是暴民，那一刻起，楊力州再也不相信電視台傳播的影像。後來他成為紀錄片導演，只拍攝紀錄真實事件。

盧建彰導演的公民1號《倒垃圾篇》引起很大迴響後，有人去楊力州和小倩的臉書留言，故意問他們小孩讀哪個學校，隔天又貼出他家地址，連樓層都正確，這讓夫妻感到憂懼，叫小兒子停止去安親班和才藝班，學校也請假幾天，出門不要跟爸爸走在一起，以免被認出來，十五歲的女兒必定親自接送。小倩說，那時出們都戴口罩帽子，覺得全家躲在家裡最安全，不想出去吃飯，那段時間吃了此生最多的泡麵。

沒有被恐嚇過的人，無法想像當事人的害怕，但楊力州和朱詩倩並未退縮，他們和罷團接觸更多，TAIWAN ACTION影片已經拍了廿支。楊力州呼籲大家，七二六一定要出來投同意，這一天我們要決定台灣跟中國的關係！

（作者是政治工作者）

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