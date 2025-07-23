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自由廣場》妄想或真實 你活在哪一邊? 在自由之地呼喊「沒有自由」的人

2025/07/23 05:30

◎ 劉哲廷

在自家敲打鍵盤，上臉書寫「台灣已經沒有民主了」、「民進黨根本是綠共」、「賴清德是獨裁者」，然後轉身去便利商店買茶葉蛋加冰美式，途中順便在Line群組討論今早哪台新聞比較偏頗。這樣的人，是否清楚自己正活在什麼樣的社會？

這不是反諷，也不是批評，而是一種疲憊的誠實。我們正面對越來越普遍的現象：對自由的誤解、對言論的濫用、對民主脆弱的全然無知。更可怕的是，這種無知披著「理性懷疑」的外衣，包藏著對制度的嘲弄、對歷史的遺忘，以及一種悲憤而扭曲的被迫害妄想。

先看一個被漠視的事實。根據「自由之家」（Freedom House）二○二四年的全球自由度評比，台灣獲九四分，中國得九分。你沒看錯，是真實、徹底、個位數的分。這個評比並非抽象的口號，而是細緻的檢驗：你能否自由發言？能否信仰自己的宗教？能否選擇不信仰？能否在校園不被灌輸政治意識形態？有沒有機會在法院獲得一場真正的審判？能否參與選舉、改變權力結構？

這些指標，中國多數都掛了零分。

對，零分，不是象徵，而是連一絲絲餘裕都沒有的現實。而我們呢？我們有議會的衝突、有街頭的抗議、有電視台的對罵、有政論節目的長篇批判。我們的自由不完美，但真實存在，它從來不是輕易得來。

當一個人將「綠共」掛在嘴邊，他是否理解「共」字的歷史重量？是否明白在中國，共產黨可以隨意關押維權律師、在宗教場域裝監視器、限制十八歲以下進教堂、刪除大學章程的學術自由條文，將所有思想都歸結為一種聲音：忠於黨。是否明白，在那裡，你批評共黨政府不只會失業失聲，還可能失蹤。

那樣的現實，與我們的現況，橫亙著多遙遠的距離？如果你不知道，那不是任何人的錯，而是你不願看見。

台灣媒體各有傾向，至少你能選擇、能批評、甚至能自創自媒體。中國媒體只有一種傾向，徹底封閉與操控，媒體一律姓「黨」，只能向黨看齊，那裡是不存在「新聞」的櫥櫃。

你可以不滿台灣政府，但你將民選政府比擬成極權機器，這脫離現實，是輕率、是對歷史的無知，是對尚無法自由呼吸的遠方社會的一種殘忍。

我們也看見一種情緒性的比較：中國經濟發展很快、城市很進步、生活很方便，為什麼不能說它也很自由？這是當代最虛弱也最致命的論調之一：把消費簡化成自由，把社會打造成一個只需要「吃住方便」的殼，卻忘了人在那個殼裡，能否說真話、能否追問是非、能否參與制度的形成。把存活當作生活，這樣的自由，不是自由，是服從的代價。

看到民主社會的傷口，不應誤認它已死亡。台灣的民主不是沒有問題，而是這些問題本身就證明了民主還活著－－因為我們可以討論它、爭執它、反對它，甚至對它失望，卻不會因而失去發言的空間。

這就是自由真正的樣貌：它不是完美，而是容許不完美。

（作者是詩人，自由工作者）

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