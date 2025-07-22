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自由廣場》日韓對美中境遇的警惕／大罷免要行動 同意票投下去就對了

2025/07/22 05:30

◎ 林逸民

第一波大罷免投票即將進行，在這投票前的最後時刻，美國與中國，都有強力的訊息，再度告訴台灣人：這次的大罷免並不是單純的國內內部政治投票，而是台灣要在國際上加入主流美國蒸蒸日上，還是綑綁日暮途窮的中國自取滅亡，決定未來的重要選擇。

韓國如今傳出經濟成長率可能下調至接近零，其最大原因，就是先前全力押注中國，導致如今所有產業全面陷入困境。韓國曾經讓部分台灣人羨慕，如今韓國三星卻看不到台積電的車尾燈。

日本參議院改選剛出爐，自民黨本來應該是代表日本的保守主義中流砥柱，但是石破茂過去一向親中，任首相之後，不論是提升國防預算或開放市場，都對美國抱持抵抗態度，先惹怒了川普，接著在國內慘遭選民修理。

韓國與日本的例子，讓我們知道，不論是國家的發展，還是政黨的勝敗，都只有「美國勝利，中國慘敗」。而美國跟中國向我們傳達什麼訊息呢？

美國聯邦眾議院通過二○二六財政年度國防撥款法案，其中包括五億美元美國國防安全合作署管理，用於台灣安全合作倡議，包括採購國防武器設備及服務以及軍事教育與訓練。

這部分於審議過程中曾有議員提出反對，但絕大多數兩黨國會議員堅定支持，反對案最終以六：四二一懸殊比數遭否決。可見美國不論共和、民主兩黨，都一致力挺台灣自我防衛。大罷免前夕，我們看到美國希望鼓勵台灣人自衛反共的決心。

相對的，中共國台辦發言人朱鳳蓮則是氣急敗壞地公然要求台灣停止大罷免，然而台灣內部決定是否罷免以重選國會議員，中國有何權利站在另一邊？被罷的是國民黨立委，中國共產黨為何焦急恐嚇？中國共產黨與中國國民黨同聲一氣、相互勾結，如此毫不遮掩，凡是想要保護台灣主權的台灣人，能不去罷免藍委嗎？

隨著投票日接近，許多朋友越來越緊張，國民黨每天吹噓反罷免民調較高，令人擔心該怎麼辦？其實，他們這樣自欺欺人最好，投票日那天他們大可在家安心睡覺不必去投票。我們則是互相提醒，一個拉一個，票票都入匭，當然就會獲勝。不須焦慮，把同意罷免票投下去就對了！

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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