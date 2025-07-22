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自由廣場》自民黨三連敗的三大主因

2025/07/22 05:30

◎ 王輝生

日本參議院選舉落幕，執政聯盟未能過半，意味著自去年眾議院選舉、今年東京都議會選舉到此次參院大選，石破茂領導的自民黨已陷入「三連敗」。

目前國會參眾兩院，自民黨皆未過半，這是自一九五五年以來的首見危局。

根據《時事通信社》十四日公布的民調，石破內閣支持率僅剩二十．八％，創下上任以來新低，從「危險水域」逼近「下台水域」。

雖然石破在選後的記者會表明留任的意願，但恐難杜黨內悠悠之口」。《讀賣新聞》披露，黨內潛在接班人高市早苗早在十八日就放話「讓自民黨重新挺直脊梁」，顯示黨內權力重組態勢已然浮現。選後，麻生太郎率先發難，明言「無法接受石破繼續留任」。

此次自民黨慘敗，主因有三：

一、經濟疲弱與物價高漲

所謂「令和米荒」凸顯民生困境，政府最新公布的消費者物價指數年增達三．三％，成為選戰核心議題。經濟復甦遙遙無期，民怨四起，直接反映在選票。

二、政治與金錢的宿疾

自民黨長年為金權政治所困，儘管去年眾院慘敗，卻未見改革誠意，企業與團體捐款問題依舊無解，失信於民，政黨形象日益沉淪。

三、保守選票流向反中政黨

石破茂師承田中角榮，力求改善中日關係，主張與中國「政經分離」。北京亦釋出善意，接連撤除釣魚台與與那國島周邊浮標。然而，在美中對峙日趨激烈、社會反中情緒高漲之際，石破的姿態被右翼輿論批為「軟弱」「不合時宜」。這使右翼「參政黨」乘勢崛起，吸收大批保守派選民。

石破一方面尋求對中經貿合作，試圖振興國內經濟；另一方面，在對美貿易談判中強硬應對川普政府的關稅壓力，遭川普批評對美態度「極為惡劣」，模糊的戰略與搖擺的外交，使選民觀感失衡。

反觀「參政黨」以「日本人優先」的民粹保守訴求、仿效川普風格，主打「憲法修正」、「遠離中國供應鏈」等政策，在年輕世代引發共鳴，成功脫穎而出。

此次選舉結果不僅是對石破路線的檢驗，更揭示了日本政局右傾化的趨勢。當世界局勢愈加險峻，日本選民對安身立命的焦慮感也悄然蔓延，基於護衛家國的本能，使政治的天秤緩緩傾向保守的一端。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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