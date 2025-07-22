自由廣場》（北社評論）寧爽一時而債留子孫？／ 藍白普發一萬 救經濟？毀國家？

◎ 鄭睦群

立法院日前三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中「全民普發一萬元現金」條文引起極大爭議。表面上，這是對抗美中貿易戰、關稅衝擊的紓困措施，實際上卻是一次用納稅錢進行政治買票的違憲演出。

主張發放現金的人認為，人民拿到錢可以消費、提振內需，從而救經濟、顧民生，聽來動人，但這真是最有效、最必要的方式嗎？

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回顧二○二三年政府曾普發六○○○元，但當時是因疫情未平、國際景氣急凍，台灣經濟陷入低潮，才有此特殊考量。但今天情況截然不同，整體內需穩健，產業並無集體崩壞。倘若要因應美國的關稅效應，就應當以「精準扶助受衝擊產業與弱勢勞工」為優先，而非一視同仁全體發錢，這是資源錯置效益打折。

再者，現金雖可刺激消費，但也可能轉成儲蓄或還債，未必真正產生乘數效果。這二三○○億用來「灑錢」，遠不如撥補長期虧損的台電，穩定供電、減少漲價壓力，從根本降低產業成本與民生負擔，才是更具長期效益的投資。

但更嚴重的，其實不是政策效果，而是這一切的決策方式。

這次藍白主導的普發現金，不僅未經合理財政評估，更未與行政機關充分協調，便藉多數優勢強行立法、指揮預算，完全未經財政部與主計總處財務規劃與風險控管，嚴重侵害行政權，違犯憲法第七十條：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」。這樣的立法行為，不僅違背比例原則、缺乏必要性與最小侵害原則，更是赤裸裸的憲政越權與體制濫用。

最令人不安的是，這項政策在大罷免投票前夕提出！時機上，可說根本是包裝成經濟政策的政治買票。立法權變成提款機，加選票收割機。用全民的錢換取少數政客的政治續命，其心可議、其行可恥。

台灣此刻最大的風險，不是經濟衰退，而是國會內部一群對國家毫無忠誠的政客，正在透過制度掏空、程序破壞，將台灣推入法治崩壞的深淵。

人民絕不能再受騙！普發現金看似甜頭，實則債留子孫、體制破壞。當憲政精神與公帑運用成為政治操作的工具，唯有全民站出來，才能讓這場騙局收手，體制重建。

七月廿六日，請用手中一票，罷免劣質立委，守住我們的國家良知與憲政秩序。

（作者是北社理事、輔大助理教授）

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