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自由廣場》日本人不甩大撒幣／石破茂普發兩萬日圓 遭選民狠打臉

2025/07/22 05:30

◎ 陳永昌

日本參議員大選於前天投開票，在此一個月前，眼看選情低迷不振，日本首相石破茂祭出最後法寶：全民普發現金（很像面臨大罷免的台灣在野黨）。他承諾向每位國民發放兩萬日圓（約新台幣四千元），未滿十八歲及符合免稅資格低收入戶再加發兩萬日圓（兩者合計約新台幣八千元）。結果仍然慘敗，證明：石破茂拿納稅人的錢大撒幣幫自己買票，完全被日本選民看破手腳！

普發現金消息曝光後，日本《朝日新聞》第一時間電話民意調查結果，只有百分之廿八受訪者表示贊成，不贊成者高達百分之六十七，亦即有三分之二選民對石破茂施捨的紅包並不領情。《讀賣新聞》與《每日新聞》六月底雙雙公布新一輪民調，三分之二反對的民意走向屹立不搖，大撒幣確實無法挽救執政聯盟選情。

從日本央行上週發佈最新生活意識問卷調查結果，更能清楚掌握日本選民真實心聲。超過七成五受訪者回答物價與一年前相比「大幅上漲」，創下有調查數據廿年來新高紀錄，而回答「大幅上漲」與「略微上漲」兩者合計百分之九十六，與上一次三月調查結果持平，同樣處於歷史最高紀錄。人民生活痛苦指數節節攀升，加上應對米荒問題遲緩乏力，埋下自民黨與公明黨執政聯盟大敗選的導火線。

高物價對策成為參議院大選主要攻防議題。執政黨祭出「普發現金」防火線，在野陣營則全力主攻「減免消費稅」，最大在野黨立憲民主黨提出食品零消費稅一年支票，日本維新會進一步喊價食品零消費稅兩年，國民民主黨則提議現行百分之八至十消費稅一律調降至百分之五。普發現金或減免消費稅，何者較能刺激經濟景氣，學者專家人言言殊，但從大選結果來看，選民顯然偏向支持削減消費稅，而非一次性普發現金！

應對通膨束手無策，只想靠普發現金的止痛藥來短暫麻醉民生疾苦，「現金兩萬日圓能買多少白米？」成為擊垮石破茂政府最強而有力的一句話。

（作者是企業專業經理人）

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