晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》民眾黨淪為偏激的極端勢力 請撤除林國成的不分區立委

2025/07/22 05:30

◎ 陶推之

民眾黨立委林國成公然用「三字經」辱罵賴清德總統的亡母，民眾黨前黨工則趁亂砸蛋襲擊綠營黨部招牌。全國民眾看得非常清楚：民眾黨已經是一個極端的偏激政黨，既無能力自我約束、也沒能力理性論述，只會不斷操弄語言與肢體雙重暴力。

言論自由從來不是免責保護傘，當民眾黨的幾個不分區立委經常使用粗鄙語言取代理性論述，當其支持者只會理盲法盲並砸蛋洩憤，這形同告訴社會：「本黨失去理性，只剩下仇恨。」同時讓國人對這個政黨完全喪失信心。

你可以不支持總統，卻不能踐踏總統這個職位所代表的國家象徵。總統是國家元首，是憲政體制的核心角色。辱罵總統的亡母，不只是辱罵一個人，也是對國家體制的踩踐，更是對天下母親的最大侮辱。

賴總統的母親早年守寡，丈夫在礦坑工作，卻在卅三歲那年遭逢意外而喪命，賴家痛失經濟支柱，貧困家境更是雪上加霜，那時的賴總統才剛出生不到一百天，卅歲的母親辦完喪事，沒有時間流淚，就得咬緊牙關撐起整個家，她以一介女流，打零工賺取微薄收入，同時要照顧六個孩子，茹苦含辛將他們拉拔長大，並教導他們要努力上進，如此偉大的台灣母親，理當尊敬才是，林國成卻在國人面前一再侮辱她，讓已經離開人世的賴母無力為自己辯護，今天的台灣，怎會有如此殘忍的人和這麼下流的行為？

然而林國成這個人，卻是在聲援國民黨的反罷免時，做出這種有失厚道而不見容於台灣社會的粗鄙行徑。看到各地罷團紛紛遭到粗暴對待，再印證林國成肆無忌憚的粗口，加上更早之前的國民黨女性立委徐巧芯比「中指」和王鴻薇比「雙中指」，就知道仇恨已經讓藍白陣營失去做人的基本能力，先前她們教壞囝仔大小，沒有受到制裁，由於社會的寬縱，終至而有林國成不但教壞囝仔大小，更進而辱罵總統的亡母，真是夠了！該是對語言和肢體暴力畫下休止線的時候了！

當一個政黨藉由謾罵、羞辱別人以凝聚支持者，說明它已偏離理性的軌道，宛如失速列車的政治路線，只會驅使它的支持者奔向民粹極端，成為製造社會亂源的政黨。

社會無法容許民眾黨將返古退化的野蠻言行當作常態化，對於林國成違背社會道德的言行，民眾黨必須做出嚴勵的黨紀處分，如果捨此不由，反而縱容其言行，那就等同向社會宣告「語言和肢體暴力是本黨的政治本色。」

民主可以寬容多元聲音，但不能容忍踐踏制度的暴力語言。守住底線，從譴責林國成開始，恢復社會理性，從徹底改過開始，請民眾黨召開紀律委員會，撤除林國成的不分區立委，另行遞補理性的適當人選。這並非過分的要求，在此之前，民眾黨的不分區立委吳春城就曾因為「壯世代」的四大爭議風波而被「請辭」不分區立委，林國成可以比照辦理，倘若他戀棧權位拒絕請辭，民眾黨應斷然撤除，遞補較理性的人選，讓社會有機會彌平被他撕裂的巨大傷口。

（作者是資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書