自由廣場》民眾黨淪為偏激的極端勢力 請撤除林國成的不分區立委

◎ 陶推之

民眾黨立委林國成公然用「三字經」辱罵賴清德總統的亡母，民眾黨前黨工則趁亂砸蛋襲擊綠營黨部招牌。全國民眾看得非常清楚：民眾黨已經是一個極端的偏激政黨，既無能力自我約束、也沒能力理性論述，只會不斷操弄語言與肢體雙重暴力。

言論自由從來不是免責保護傘，當民眾黨的幾個不分區立委經常使用粗鄙語言取代理性論述，當其支持者只會理盲法盲並砸蛋洩憤，這形同告訴社會：「本黨失去理性，只剩下仇恨。」同時讓國人對這個政黨完全喪失信心。

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你可以不支持總統，卻不能踐踏總統這個職位所代表的國家象徵。總統是國家元首，是憲政體制的核心角色。辱罵總統的亡母，不只是辱罵一個人，也是對國家體制的踩踐，更是對天下母親的最大侮辱。

賴總統的母親早年守寡，丈夫在礦坑工作，卻在卅三歲那年遭逢意外而喪命，賴家痛失經濟支柱，貧困家境更是雪上加霜，那時的賴總統才剛出生不到一百天，卅歲的母親辦完喪事，沒有時間流淚，就得咬緊牙關撐起整個家，她以一介女流，打零工賺取微薄收入，同時要照顧六個孩子，茹苦含辛將他們拉拔長大，並教導他們要努力上進，如此偉大的台灣母親，理當尊敬才是，林國成卻在國人面前一再侮辱她，讓已經離開人世的賴母無力為自己辯護，今天的台灣，怎會有如此殘忍的人和這麼下流的行為？

然而林國成這個人，卻是在聲援國民黨的反罷免時，做出這種有失厚道而不見容於台灣社會的粗鄙行徑。看到各地罷團紛紛遭到粗暴對待，再印證林國成肆無忌憚的粗口，加上更早之前的國民黨女性立委徐巧芯比「中指」和王鴻薇比「雙中指」，就知道仇恨已經讓藍白陣營失去做人的基本能力，先前她們教壞囝仔大小，沒有受到制裁，由於社會的寬縱，終至而有林國成不但教壞囝仔大小，更進而辱罵總統的亡母，真是夠了！該是對語言和肢體暴力畫下休止線的時候了！

當一個政黨藉由謾罵、羞辱別人以凝聚支持者，說明它已偏離理性的軌道，宛如失速列車的政治路線，只會驅使它的支持者奔向民粹極端，成為製造社會亂源的政黨。

社會無法容許民眾黨將返古退化的野蠻言行當作常態化，對於林國成違背社會道德的言行，民眾黨必須做出嚴勵的黨紀處分，如果捨此不由，反而縱容其言行，那就等同向社會宣告「語言和肢體暴力是本黨的政治本色。」

民主可以寬容多元聲音，但不能容忍踐踏制度的暴力語言。守住底線，從譴責林國成開始，恢復社會理性，從徹底改過開始，請民眾黨召開紀律委員會，撤除林國成的不分區立委，另行遞補理性的適當人選。這並非過分的要求，在此之前，民眾黨的不分區立委吳春城就曾因為「壯世代」的四大爭議風波而被「請辭」不分區立委，林國成可以比照辦理，倘若他戀棧權位拒絕請辭，民眾黨應斷然撤除，遞補較理性的人選，讓社會有機會彌平被他撕裂的巨大傷口。

（作者是資深媒體人）

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