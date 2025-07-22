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社論》力抗外敵 罷除內賊

2025/07/22 05:30

（記者陳奕劭攝）（記者陳奕劭攝）

由民間團體發起的大罷免行動，本週六將由公民投票決定主要結果。這波劍指立委的罷免潮，從今年初醞釀，數月之間，風起雲湧，無論從規模、動員方式或政治影響來看，都堪稱史無前例，具有深遠的歷史與民主意義。特別是大罷免以「守護台灣，拒絕統戰」及「反共護台」為主要訴求，凸顯了當前我國面臨的挑戰，既有外敵日常脅迫不已，也有內賊政治作亂不斷。

我國面對境外敵對勢力威脅，具體而言，是中國已是亞太地區最大的麻煩製造者，台灣為其首要目標，主要國家大為警覺。日本上週發表新「防衛白皮書」，指中國軍事對日本和全球構成戰後「前所未見且最大戰略挑戰」，對台灣軍演有實戰化、宣傳化，常態化三大特色，企圖牽制美國，孤立賴清德政府。法國十八日發布「印太戰略報告」，指中國在台海及南海行為，破壞印太地區整體安全；法國重申維護台海和平穩定，反對以武力、威脅或脅迫改變現狀。菲律賓因在南海飽受中國侵犯，警覺國家安全與台灣密切相關，正低調擴大與台灣包括安全議題的官方和非官方合作；國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）強調：「說台灣的安全不會對我們有所影響，是鴕鳥心態。」

台灣主要盟友美國，相挺動作不斷。國務院本月中在國務卿魯比歐訪問亞洲期間，強調與台灣在印太戰略中，並肩站在一起，台灣的安全、立場應受尊重。美國國會於年度國防相關法案中，也將以至少五億美元軍援台灣，協助提升戰備及嚇阻力，並建議邀請我國參加環太平洋軍事演習。此外，國會及行政當局中國委員會（CECC）將舉行「與台灣站在一起：反制中國政治戰與跨國打壓」聽證會，聚焦台灣面對中國政治、認知與資訊戰的因應作法，探究國際社會如何協助台灣強化韌性。

國際間的警示及相挺之際，我國也積極面對中國日增的脅迫，國軍為期十天九夜漢光演習實兵操演最受矚目。這次演習，期間歷來最長，動員眾多常備、後備軍人參與，從戰略、新裝、訓練、防衛韌性驗證，歷經灰色地帶襲擾應處、應急作戰，及聯合反登陸作戰、濱海與灘岸戰鬥、縱深防禦與持久作戰階段，還首次實施「二○二五城鎮韌性（防空）演習」，落實軍民整合的全社會防衛韌性戰略，以無劇本、實戰化為原則，檢驗國軍防衛作戰計畫。演習備受各方關注，《華盛頓郵報》且引據中國軍事評論者言，指漢光演習顯示，賴清德總統對抗拒中國武統的具體作為有清楚的掌握。

除了境外野心敵對勢力，許多人都認定，台灣最大隱患在內部。美國前國務卿、白宮國家安全顧問萊斯(Condoleezza Rice)去年十月即指出，台灣面臨中國侵略威脅，北京未必需要占領台灣，可能改以慢慢侵蝕台灣的獨立性，「只需改變台灣政治，直到台灣看起來像香港」。萊斯所言，是現在進行式：中國國民黨立院黨團總召傅崐萁去年四月率同黨十六人，即該黨三分之一立委前赴北京，與中國統戰負責人王滬寧會面後，這幫人等即開始在立院與民眾黨聯手，胡搞瞎整，毀憲亂政。

藍白立委一年多來在國會作亂，逐步侵蝕台灣的正常政治運作體系，企圖讓台灣香港化；傅崐萁今年二月有行程不公開的香港行，自稱代表中央政府，更引發爭議，印證了萊斯所言不虛。這幫人等在國會所作所為，以賊相稱，最為允當。

台灣話中，「賊」常見於俗語如賊仔、賊頭賊目，形容人狡猾或不正派。在文化與政治語言中，「賊」也是道德批判的詞彙，如亂臣賊子、賣國賊、奸賊，泛指行為、人格和立場。

綜觀藍白立委作為，有的背叛國家利益、與敵對勢力唱和，稱其賣國賊，並不過份；有的失卻對國家人民基本忠誠，錯亂敵我關係，是亂臣賊子；還有的為國會擴權，不惜違憲亂政，踐踏權力平衡，是破壞憲政之賊；有的立法不經討論、審議、諮詢，議事以眾暴寡，是踐踏程序正義之賊；還有的胡亂刪凍政府國防民生預算，又濫發現金討好選民，十足的民粹之賊。

正因如此恣意妄為，激起廣大公民憤慨，導致歷來最大規模罷免公職人員案，成案的罷除立委三十一例，盡為中國國民黨籍。這是公民首次以罷免權，行使對立委的集體不信任與反制。罷團遍地開花，許多由素人、公民志工組成，展現草根民主力量；海外台僑也積極參與，顯示全球台灣人對國會改革的關注與參與。大罷免因而是恢復國會正常運作，民主撥亂反治的關鍵，廣受關注。

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