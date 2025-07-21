自由廣場》漢光演習 宣示台灣的國防實力

◎ 張昭仁

十天的漢光四十一號演習落幕了，前三天是空軍FI6V、海軍基隆號紀德級軍艦及陸軍M1A2T坦克領軍，再來四天是愛國者飛彈、刺針、標槍飛彈現身，外島澎湖金馬實彈演練，最後三天補給防護、眼鏡蛇直升機演練及城鎮韌性演練。展示國軍先進武器，展現防衛台灣及源頭打擊能力，反擊任何挑釁台灣的意圖。

漢光演習宣示，台灣不是軟柿子，我們有強大先進武器，寸步不讓。這個展示非常重要，現今國際現況混亂，亂局中各有夥伴，烏俄戰爭，朝俄同一陣線、中國支援，烏克蘭則與北約、美國同一陣線。以伊戰爭中，美以同一陣線，伊朗與葉門胡塞組織同一陣線。站對陣營很重要，有能力對陣營貢獻也很重要，台灣是民主陣營，漢光展現有強大戰力守護自己，並保護第一島鏈的完整性。 軍事角度來看，台灣從來就不孤單，六十年前，韓戰爆發，美台簽定協防條約，台海安定與朝鮮半島穩定習習相關，台海穩定與朝鮮半島是連動的，地緣上，台灣與朝鮮是島鏈的前緣，過去朝鮮半島有事，也必須保護台灣，現在倘若台海有事，朝鮮半島也不安穩，北韓是擁有核武器的貧窮國家，充滿不確定性，一旦台海戰事，北韓可能趁機攻擊南韓與日本，屆時東北亞局勢混亂，連美國都難置身度外，因此，台灣有足夠軍力穩定台海局勢，對美日韓都是助力，沒人會放棄台灣。

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漢光演習展示台灣武器裝備，軍事戰力及城鎮民防能力，全世界都在看，在評估台灣的決心與戰鬥力，今年漢光表現出台灣是足以守護自己國土的可靠盟友，是這次演習的重要國際成就。台灣不孤單，國軍加油，台灣加油！

（作者為會計師）

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