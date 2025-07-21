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自由廣場》（胡，怎麼說）驅逐竊據立院的「王滬寧赤戰隊」！

2025/07/21 05:30

◎ 胡文輝

嘴巴說︰槍口不對內。事實卻是︰藍白槍口對台灣心臟，更狠開多槍！嘴巴罵綠︰選輸翻桌。事實卻是︰藍白選輸總統，竊據立院，強橫搬光台灣整桌送中，孝敬中共主子！蔣萬安、盧秀燕是卵翼最多敗壞藍委「傅崐萁們」的兩藍軍頭頭，以下淺談蔣盧二、三事。

「槍口不對內」，蔣萬安用這句反對大罷免，其實自曝他的無知、不負責、恬不知恥！

話說當年，兩蔣專制威權統治台灣時代，國民黨喊︰「槍口對共匪」、「反共是基本國策」，曾幾何時，國民黨不反共了，這個黨一狗票親共、舔共、降共…，槍口不對共匪了，還倒轉槍口，國共夥同把槍口對台灣心臟狠狠開槍，就是要侵略併吞台灣、置中華民國於死地！

蔣萬安的「槍口」，就是藍白「傅崐萁們」的「槍口」，他們民意少數、席次多數、竊據立院，從去年四二六傅崐萁帶十七藍委到中國北京，朝見中共四頭目王滬寧起，藍白六二「王滬寧赤戰隊」成軍，執行中共侵台計謀，從民主心臟向台灣開槍，毀憲亂政、崩毀國安、挖國防牆腳、壞國家財政、癱瘓憲法法庭…。

蔣萬安講「槍口不對內」，何不先照照鏡子？多大的恬不知恥才講的出這種謊！其實，台灣、中華民國已不是蔣萬安、朱立倫、傅崐萁等的「內」了，中國才是他們的「大內」，台灣、中華民國的存在都不符中國利益，就成了赤藍白槍口欲射殺的目標。

槍口對內是國民黨列寧式政黨惡習，過去「槍口對共匪」時代，國民黨另一把戒嚴大槍槍口對台灣人民，二二八血案、白色恐怖都是人民被迫害的血淚交織歷史。現在國民黨轉槍口與匪同流，赤藍白三把槍槍口都對台灣，大罷免就是要驅逐「王滬寧赤戰隊」，不能再竊據立院從內部對台灣心臟開槍！

再看，民眾問正反大罷免的盧秀燕「為何不反共？」，盧反問「為何不去南部救災？」，這樣牛頭不對驢嘴的無腦回答，赤紅媒、赤藍粉竟大讚神回金句，從其腦殘餘物中透露的玄機就是，「反共」已成國民黨「禁忌」，為獲中共支持，諂媚北京主子唯恐不及，豈敢反共？

其實，這句與七月初，颱風未到、台中先淹大水，排水設施維護管理太差釀災，盧秀燕正忙著反罷，卻甩鍋「雨用倒的」卸責，「盧」的模式如出一轍。

但丁名言，當發生重大道德危機之時，地獄最熾熱的地方，留給那些保持中立的人！七二六、八二三，大罷免、救台灣！

（作者為資深媒體人）

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