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自由廣場》改善行人地獄 「減速丘」該上場了

2025/07/21 05:30

◎ 方復權

北市一處路口日前發生一起重大死亡車禍，遇難者是衛福部桃園醫院的乳房外科主任周佳正醫師。他於綠燈走在斑馬線上過馬路時，遭左轉的公車撞擊後輾斃，送醫搶救不治。肇事公車司機表示是A柱擋住視線，看到人已經來不及。很顯然，我國「行人地獄」的惡名無法改善，主因還是人禍。

以筆者搭乘台中市公車的經驗，幾乎九成以上駕駛行經轉彎十字路口，會停煞斑馬線前，然後實施「指差確認」，安全無虞方能繼續通行。從電視畫面研判，北市肇事公車司機根本還在「行人地獄」開車，因此「闖」下大禍。但，這是違規的公車駕駛之一，其他自駕車的民眾會百分百主動實施停煞斑馬線前並「指差確認」嗎？

打從「行人地獄」之名冠上台灣交通狀況以來，多少學者、專家與業主提出改善之道，車輛本身和十字路口的軟硬體也有因應設施，但這起令人遺憾的死亡車禍再度證明效果有限，因為「人」是最大變數。

筆者強烈建議，「減速丘」該上場了，設置於斑馬線上或前方。政府千萬別顧著市容觀瞻，須知「減速丘」不只是物理上讓所有汽機車駕駛減速，還可以在心理上建構斑馬線前具有風險的慣性認知，保障行人生命安全。

「減速丘」是相當簡易的工程或設備，常見於停車場、坡道、地下室上升平面道路的出入口，行之有年。改善「行人地獄」，不妨試辦。

（作者從事國際貿易）

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