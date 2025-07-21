自由廣場》勿忘香港721 「紅黑白」襲民的警示

◎ 康駿銘

六年前的七月廿一日，反送中運動如火如荼，數十萬港人上街遊行，更包圍中聯辦，抗議北京打壓民主；晚間，大批穿白衣的黑幫分子在元朗集結，手持棍棒等武器，衝入港鐵站對乘客無差別攻擊，包括孕婦、嬰兒、記者等皆受害。立法會議員林卓廷前往協助也遭襲擊；期間有警察與白衣人交談畫面曝光，被視為「紅黑白」勾結的鐵證。

然而，多數施襲者逍遙法外，試圖保護市民的林卓廷，卻被親中法官判刑卅七個月，其他被告也判刑兩年以上。這類荒謬審判，形同宣判香港司法死亡。

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七二一並非孤例，期間也有計程車衝撞示威者、持美工刀傷人等事件。這些施暴者多半不了解訴求，長期受中共煽動與資訊操控，誤以為自己在「維穩正義」，要讓「鬧事者」閉嘴。同時，港府不聆聽民意，反以打壓方式處理，清算商戶、公務員、市民，掩蓋自身責任。

以上模式，正如同藍白應對大罷免一樣。自去年青鳥運動，隨著大罷免讓藍白越來越感受到民意壓力，罷團志工遭到不同形式、不同程度的攻擊和壓力。

大罷免採「無大台」模式，如同反送中，公民雖被抹黑或滲透，但沒有一個單一攻擊對象可進行中共常用的抹黑、人格謀殺手段，無法進行有效的「統戰」，遂以「查水錶」、各種行政不中立的手段、差別待遇、公佈個資等，甚至黑道威嚇方式來企圖阻嚇公民，不少藍白支持者在仇恨煽動下，也履履對街頭志工出言辱罵、甚至暴力施襲，而藍白是否也在不斷渲染「青鳥搞亂社會」、「罷免挑起對立」等的說法？

民主制度雖不完美，卻是最有效、最非暴力的解決方式。可怕的不是爭論，而是只剩一種聲音。今日的香港，失去多元與公民社會，不再是金融中心，只剩遺址。若不想台灣重蹈香港覆轍，七月廿六日、八月廿三日，請投下同意罷免票，守住台灣的民主、自由與法治。

（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

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