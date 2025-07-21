晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》勿忘香港721 「紅黑白」襲民的警示

2025/07/21 05:30

◎ 康駿銘

六年前的七月廿一日，反送中運動如火如荼，數十萬港人上街遊行，更包圍中聯辦，抗議北京打壓民主；晚間，大批穿白衣的黑幫分子在元朗集結，手持棍棒等武器，衝入港鐵站對乘客無差別攻擊，包括孕婦、嬰兒、記者等皆受害。立法會議員林卓廷前往協助也遭襲擊；期間有警察與白衣人交談畫面曝光，被視為「紅黑白」勾結的鐵證。

然而，多數施襲者逍遙法外，試圖保護市民的林卓廷，卻被親中法官判刑卅七個月，其他被告也判刑兩年以上。這類荒謬審判，形同宣判香港司法死亡。

七二一並非孤例，期間也有計程車衝撞示威者、持美工刀傷人等事件。這些施暴者多半不了解訴求，長期受中共煽動與資訊操控，誤以為自己在「維穩正義」，要讓「鬧事者」閉嘴。同時，港府不聆聽民意，反以打壓方式處理，清算商戶、公務員、市民，掩蓋自身責任。

以上模式，正如同藍白應對大罷免一樣。自去年青鳥運動，隨著大罷免讓藍白越來越感受到民意壓力，罷團志工遭到不同形式、不同程度的攻擊和壓力。

大罷免採「無大台」模式，如同反送中，公民雖被抹黑或滲透，但沒有一個單一攻擊對象可進行中共常用的抹黑、人格謀殺手段，無法進行有效的「統戰」，遂以「查水錶」、各種行政不中立的手段、差別待遇、公佈個資等，甚至黑道威嚇方式來企圖阻嚇公民，不少藍白支持者在仇恨煽動下，也履履對街頭志工出言辱罵、甚至暴力施襲，而藍白是否也在不斷渲染「青鳥搞亂社會」、「罷免挑起對立」等的說法？

民主制度雖不完美，卻是最有效、最非暴力的解決方式。可怕的不是爭論，而是只剩一種聲音。今日的香港，失去多元與公民社會，不再是金融中心，只剩遺址。若不想台灣重蹈香港覆轍，七月廿六日、八月廿三日，請投下同意罷免票，守住台灣的民主、自由與法治。

（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書