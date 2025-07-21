自由廣場》拒絕「被統一」的怒吼 為何我們必須同意罷免！

◎ 林芳如

週末原是闔家歡樂時光，心情卻因呼嘯的「藍白合，反惡罷」宣傳車而無比沉重。當「台灣新民意」與「藍白合」成為政治口號，我們看見的，卻是可能囚禁台灣未來的巨大陰影。一位大學生憂心地對我說：「我人生第一次投票就要投國民黨，怕以後沒有票可以投了！」講出許多年輕人的焦慮。

「大罷免運動」，由全台素人、公民自主發起，要罷免百年大黨國民黨立委。這宛如聖經中大衛與歌利亞的對決，是一場資源極度不對等的抗爭。在台中，罷區立委與盧秀燕市長、甚至民眾黨黃國昌主席的聯合看板鋪天蓋地。每個看板動輒數萬元租金，對比公民素人以肉身、小蜜蜂在街頭的聲嘶力竭，只能在家門口掛上小布條挨家挨戶收連署，說明罷免重要性，形成強烈的對比。

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更令人憂心的是，應中立的行政體系卻出現干預手段。從基隆市府官員張淵翔坦承利用戶政系統個資幫助國民黨黨部罷免特定議員，到桃園選舉公報夾帶反罷免文宣，再到台中市選委會一度阻撓監票員在工作地投票。這些事件，再再侵蝕著我們的民主基石—地方選舉制度。

回想這一切的開端，始於藍委們自詡為「台灣新民意」，浩浩蕩蕩地前往中國，會見政協主席王滬寧。這批「新民意」返台後，藍白聯手在立法院顛覆憲政與民主體制，強行通過備受爭議的濫權法案，包括「藐視國會罪」到胡亂刪凍預算，導致國政空轉。從中央到地方，台灣民主法治受到嚴重摧殘。更惡劣的是，他們並不檢討為何失去選民信任，反而將公民運動貼上「惡意罷免」的標籤，甚至消費颱風災情進行政治攻防。這一切作法，都顯見國民黨威權復辟的樣貌，蹂躪台灣人民與國家法制。

許多人問，台灣會不會變成香港？我必須說，這個比喻恐還過於樂觀。香港遭遇固然令人心痛，但台灣若被任何形式「統一」，我們面臨的恐怕是更為徹底的清算。最悲傷的是，國際社會認為台灣是民主模範生，亞洲民主排名第一的國家。倘若我們親手摧毀民主，國際社會只會感到遺憾，不會有任何同情。

這場罷免，早已超越單一政治人物的去留，而是台灣人民對未來的選擇。我們選擇的，是捍衛得來不易的民主自由，還是默許親共勢力將台灣推向險境？在此，我誠摯地呼籲所有關心台灣前途的公民，特別是年輕的朋友們，請務必返鄉投票，用你手中神聖的一票，罷免親共立委，保護我們共同的家園與未來。這不只是一場政治角力，更是一場對未來生活方式的保衛戰。

（作者為台中市好民文化行動協會副理事長、大學講師）

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