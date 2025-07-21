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社論》釐清對大罷免的三大誤解

2025/07/21 05:30

大罷免不但可以淘汰不適任藍委，更是挽救台灣民主與安全的終極手段。（資料照照）大罷免不但可以淘汰不適任藍委，更是挽救台灣民主與安全的終極手段。（資料照照）

罷免藍委三十一案全數成案，分成二波投票，首波投票將在本週末﹙七月廿六日﹚舉行。加上涉及助理費案遭停職的新竹市長高虹安也在罷免名單上，因此這是台灣前所未有的大罷免潮，是對藍白合造成政壇亂象的一種翻轉。而大罷免潮來勢洶洶，使得原本「沒在怕的」的藍委大為震撼，因而結合藍營執政縣市以龐大行政資源展開反撲。於決戰前夕，對於部分民眾對大罷免的一些誤解，必須予以釐清，讓選民有正確的觀念，做出正確的選擇。

第一個誤解︰大罷免是民進黨沒有民主風度，「選輸翻桌」，而一旦形成「選了再罷、罷了再選」的惡性循環，將造成國家內耗，激化政治對立。事實上，罷免不適任藍委始於公民團體主動發起，與民進黨無關。而且即使全國各地均有罷免聲浪，藍白合依舊肆無忌憚，無視民意與國安，繼續毀憲亂政，弱化國防，於是民眾更加憤怒，紛紛響應罷免，形成一股勢不可擋的大罷免潮。而民進黨面對藍白合無理的輾壓，至此才徹底覺悟理性溝通對話無效，因而展現決心，以全黨之力協助民團的罷免行動，彌補其組織動員之不足。故而，指責罷團是民進黨側翼，實際上是主客易位，正確來說民進黨才是公民團體的「側翼」。尤其，熱心參與民眾很多是女性與年輕人，其所展現的熱情、無私奉獻與活潑創意，跟執政多年後略顯疲態的民進黨並不搭調。大罷免是民進黨選輸翻桌之說根本不成立。其次，罷免並未違反民主精神，是明載於憲法的民權之一，列於選舉權之後，是對於選上的政客表現不如期待、甚至有危害國家社會之虞時，予以驗退的合憲合法手段。但罷免畢竟不是常態，因此對於罷免連署、通過的門檻均有嚴格規定，以避免有心政客與政黨以此擾亂民主政治的運作。尤有甚者，為民進黨貼上「選輸翻桌」標籤的國民黨過去也曾成功罷免過競爭對手，當時藍營支持罷免的振振有詞均成為迴力鏢，反射到國民黨身上。

第二個誤解︰大罷免是藍綠之爭，而非「反共保台」與「親共賣台」的對決。藍綠對立確實是政治紛擾的癥結，藍營近年快速向中共傾斜，但表面上仍有所遮掩，然而由於本屆總統仍由民進黨當選，一方面藍營短期內重返執政無望，一方面中共對台灣似乎失去等待變局的耐心，因此試圖由藍白合作為破口︰一則假反獨裁之名全面封殺民進黨執政，一則藍委赴中不再避諱，甚至去年花蓮大地震才剛發生，就由花蓮立委傅崐萁率團赴中與中共統戰頭子王滬寧相見歡。此後立法院有關強化國防韌性，與國安相關立法均遭到藍白阻擋，這些作法有無中共指示不得而知，但明顯符合中共意旨殆無疑義。若無大罷免，中配入籍六年改四年、不在籍投票等將明顯增加中共對台灣政壇的操控能力。因此，立法院便產生一些怪異現象，如中共企圖在蕭副總統當選人訪問捷克時製造事端，捷克情報部門都已公開證實，並有美國等盟友的國會表達譴責，但藍白依舊阻撓立法院作出相關決議。更詭異的是，儘管面臨罷免，在說明會上藍委依舊不敢稱呼台灣或中華民國是國家，而是支支吾吾指稱︰「我們台灣地區」、台灣是「城市」等。一旦這些人躲過罷免的命運，親中態度一定會變本加厲。所以，中共與藍營最希望把這一場大罷免扭曲為藍綠對抗，而非台灣對抗中共的關鍵一役。

第三個誤解；罷免是賴清德意圖消滅異己，實施獨裁統治、綠色恐怖。真相是藍白合一年來在國會的違憲擴權、亂刪預算，削弱五權憲法的其它四權，企圖造成立法院獨大，使藍白變成無執政之名卻有執政之實的權力中心。藍白合呈現的國會亂象罄竹難書，例如國會擴權被憲法法庭宣告違憲，竟一不作二不休，修憲訴法並對大法官人選一再杯葛，等於實質凍結、癱瘓憲法法庭。對於行政權的打壓更是肆無忌憚，一方面大刪預算，讓行政部門無法有效運作，另一方面則違憲增加預算，通過各種肉桶法案，形同買票綁樁。最近未咨詢行政院即自行通過普發全民一萬元，乃是自行其是，無視憲政架構的一大惡例。所以，大罷免是馴服立法院這頭怪獸的有效手段，不但不是賴清德實行獨裁的圖謀，反而是台灣民主重獲新生的關鍵決戰。

總之，藍白在立法院的胡作非為，已經積累龐大民怨，更令人憂心的是，立法院擴張權力不只是藍白委員的個人權力慾望，而是聽命於另一個更大的權力中心，即中南海的指令行事。溫和派認為，讓這些藍委做完任期再改選就好，何必提前罷免引起社會對立。事實上，這一年來藍白合呈現的是沒有是非、道德底限，亦無民主的基本價值與規範；尤要者，置中國利益大於台灣利益，一年都已經天怒人怨，讓其做完剩餘任期，一再通過親中法案，台灣還會不會有下一次選擇？令人不敢想像。所以，大罷免不但可以淘汰不適任藍委，更是挽救台灣民主與安全的終極手段。

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