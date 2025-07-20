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自由廣場》戰時或天災 診所就是急救醫療站據點

2025/07/20 05:30

◎ 林應然

台灣受到中國強權威脅不斷，最近北市在中山國小實施「城鎮韌性演習」，模擬戰爭來時如何因應，賴總統甚至親自視導急救站及收容救濟站開設演練，為強敵威脅侵台做最好的準備，即孫子兵法所謂：「無恃其不來，恃吾有以待也。」台灣別無選擇，希望能透過備戰來避戰，達到維持國格的目標。

然而當戰爭或天災來臨時，少量傷患或許幾個急救站可以處理，但大量傷患就不是幾個急救站的人力可解決的，這時基層診所醫護除必須支援急救站的特定據點以外，更必須讓所有診所介入擔當初級的急救醫療站，以螞蟻雄兵之勢，協助初級醫療，以紓解急救站及醫院壓力，畢竟醫師在校是全科教育，治療初級傷病皆有一定能力，只是許多診所執業時大多走向專科化，平時並沒有常備戰爭或天災來臨時的藥物與設備，特別是外傷，這時必須仰賴衛生當局先提供緊急備品，例如處理外傷所需的優碘、紗布、生理食鹽水、繃帶、膠布等等，讓台灣每一個基層診所都成為一個急救醫療站據點，才能因應大量傷患，避免醫療崩潰。

幾年前，在新冠疫情流行期間，由於患者突然爆量，許多非呼吸道感染科的診所也多加入感染者居家照護的行列，讓病患就地居家安置，讓醫院有餘力處理重症病患。同理，當戰爭或天災來臨時，各地的基層醫療院所也必須被規劃加入急救站行列，這已不是意願問題，這是一種義務概念，畢竟「國家興亡，匹夫有責。」基層診所也責無旁貸。期望衛生機關能規劃並編列採購預算，購置急救災難處理醫療包，發放儲備於各基層診所，因應未來天災人禍可能的大量傷患問題。

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

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