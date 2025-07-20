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自由廣場》台美關稅談判 非屬傳統的條約、協定程序

2025/07/20 05:30

◎ 蘇明通

民眾黨立委黃國昌於近日質詢外交部官員，台美關稅談判究竟是走「條約」、「協定」或「協議」的程序。官員表示還在談判中，無法確定；立委引用《條約締結法》第三條規定，認為事涉人民之權利義務、國防、外交、財政或經濟上利益等國家重要事項，應先向國會說明。

如果以美國總統川普公開展示其簽署致各國領袖之對等關稅函而言，顯然是美國將其課徵對等關稅之決定，片面通知對手國，即使談判尚未結束，甚至不理會談判結果。此種片面通知，並非二國經由談判而最終由雙方代表共同簽署雙邊條約、協定或協議之性質。

川普四月初公開宣布對等關稅高額稅率，事先並未與各國談判；其後延緩施行日期，意圖經由談判，獲取對手國大幅讓步承諾，包括取消對美貨品關稅及非關稅障礙、擴大採購美製航機、設定對美投資額度等事項後，再由川普公布調降之稅率。

談判過程，可想見美方一定會列出要求讓步或承諾事項清單，再由對手國逐一書面回復。一般對手國情形通常是無法全盤接受美方要求，但會相對要求美方取消或調降稅率。即使美方宣稱達成協議，通常意指美方接受對手國現階段讓步幅度，原定稅率可以據此調降。

至於調降多少，川普可參酌未公開之美方策略及幕僚之建議，片面簽署致對方元首通知函公布稅率。該通知函之性質，並非條約或協定。即使對手國不接受，美國海關仍會照樣課稅。因此，最後談判結果，美方可能取得一份我方代表簽署之讓步承諾清單，我方則接到川普之通知函，而沒有由雙方代表（例如美國在台協會AIT主席及我方駐美代表），於川普公布稅率後所共同簽署一份總結文件。果若如此，那就不是傳統的條約、協定程序了。

依照美方既有模式及川普公開宣示之時程，七月底前，川普應會簽署致賴總統函公布對台稅率，並宣揚我方對美承諾事項。賴總統收到後，程序上也只能將此函及我方承諾事項，由行政院通知立法院，並就無涉保密事項昭告國人。就其形式及實體而言，立法院實在難以審查，頂多只能高分貝責罵一番，附帶要求行政團隊積極向美方交涉爭取權益。

如果台美談判，最終因為我方對於部分美方要求，無法全盤讓步而破裂推遲，川普還是會片面公布對台關稅稅率，那就更不算是條約或協定了。

（作者為前涉外談判人員）

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