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自由廣場》「赫爾辛基宣言」 人體研究的倫理規範

2025/07/20 05:30

◎ 謝炎堯

人類健康的提升、壽命的延長，來自近二百年的人體研究，闡明人體的構造、生理作用和藥物的安全性與有效性。一九五○年以前，沒有倫理規範，美國發生在黑人身上從事疾病與藥物治療的人體研究，二次大戰在德日也有慘無人道的人體研究。

一九六四年發表的「赫爾辛基宣言」（Declaration of Helsinki）奠定人體研究的倫理規範。有六項基本原則︰一、 接受測試者需要在清醒下同意。二、 接受測試者需要對實驗有概括瞭解。三、 實驗目的是為人類的福祉。四、 測試前須先有實驗室或以動物作試驗。五、 若實驗對人體身心受損，需立即停止實驗。六、 要先擬好若測試發生不良後果的補救措施。依據上述原則，擬定人體研究計畫，取得受試者簽署的書面「告知後同意」書，組成合格監督委員會，經所屬機構的機構審查委員會審查通過後，才可由具備資格者進行實驗。

一九七五年至一九七七年間，筆者在美國芝加哥大學修習「臨床藥理學」，在人體研究新藥的安全性與有效性，顧慮美國早年以黑人做研究啟發一九五○年代路德．金恩爭取非裔美國人基本權利的運動，我們收納受試志願者不敢收納非裔美國人，以醫學生為第一選擇，每日抽血，為期一週，致酬美金五百元。

此次台師大周台英和陳忠慶在女子足球員的研究驚動各界，謹以此學術性的專業資料供大家參考。

（作者為台大醫學院退休內科教授）

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