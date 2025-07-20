自由廣場》保障受試者權益 應通盤檢討人體研究制度

◎ 黃金舜

近日，數名被害人、立委與民團揭露台師大違反《人體研究法》相關法規及倫理規範，抽取女子足球隊球員血液為研究用。不但凸顯我國對人體研究相關法規之嚴謹度以及執行面，皆力有未逮，此事恐僅為冰山一角。

衛福部為《人體研究法》之主管機關，邱泰源部長責無旁貸，我呼籲邱部長應帶領衛福部由下列面項，檢視我國對於人體研究，是否有類似或其他違反研究倫理、侵害人權之事：

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一、法規制度：

應儘速全盤檢討《人體研究法》及「人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法」有無不合時宜之處；尤其對人體研究倫理審查委員會委員之組成身分以及比例代表等，應有更細緻的規範，確保審查委員組成之多元性及衡平性，並訂定如每半年定期追蹤，向主管機關回報之防弊機制。我國無論是各類研究或人權相關規範，相較該法立法時，已有長足的進步，無論研究發展面或人權保障面，相關法規皆應以最新的標準規範為依歸。

二、執法情形：

應儘速徹查目前有多少學術單位、醫療機構正在進行相關研究，是否落實相關法律規範。如審查委員及行政事務人員是否落實定期接受教育訓練?更應該建立明確之分工，如醫療倫理之事項，應由醫事司管理，藥品之人體實驗及不良反應通報，應由食藥署管理。

三、吹哨者保護：

我國於今年一月廿二日甫通過《公益揭弊者保護法》，將於七月廿二日正式施行，此為我國吹哨者保護制度之重大里程碑，然而該法適用對象僅為政府機關、公營事業與國營事業，及依銓敘部公告由政府捐助之財團法人、轉投資事業或事業機構等，不及於大部分私部門，在新法上路後，成效尚待觀察。我認為，衛福部對於人體研究，應建立獨立回報系統，在確保吹哨者之身分保密之前提下，得以安心「吹哨」，避免此類因人體研究嚴重侵害人權之情事再次發生。

邱部長應明確表態，並明訂前述工作之期限及決心，如此方能符合我國人權立國之原則，並達成真正的健康台灣目標。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

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