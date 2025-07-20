自由廣場》解讀趙少康的東非行髮夾彎

◎ 黃惟冰

「戰鬥藍」領導者趙少康日前表示，取消原定東非的旅遊計畫，七月廿六日會留在台灣參與罷免投票，「希望藍營朋友也見賢思齊」。

有趣的是，第一，趙少康東非行與罷免投票撞期早已沸沸揚揚，也讓老趙近來成為被消遣對象。如今，千呼萬喚始出來，雖決定留台投票，但猶豫這麼久，已透露出老趙的不情不願。一葉知秋，如果連這樣深藍人士的投票意願都低落至此，藍委的民意基礎，可想而知。

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第二，趙少康作為政治老手，不可能不知道身為「戰鬥藍」領導者所具的代表性地位。如果連他都不想出來投票，絕不只影響選區立委羅智強，而是連帶衝擊許多藍委的選情，特別是「戰鬥藍」成員，包括徐巧芯等人。可見，雖一干人等表面同屬「戰鬥藍」，但大難來時各自飛，根本談不上什麼理念相近，相互扶持。

第三，倘若羅智強等藍委的選情樂觀，根本不差這一票，那麼老趙大可維持行程，不需天人交戰。換句話說，老趙髮夾彎背後，很可能是得知羅智強選情不妙，為了不在選後淪為「戰犯」，導致在藍營內部的政治聲望一夕破產，不得不忍痛放棄旅費，同時公開畫押留台。

第四，趙少康特別呼籲「希望藍營的朋友也見賢思齊」，想必知道許多藍營人士不會出來投票，甚至跟他一樣，早已訂好出國機票，不想放棄。否則，又要呼籲給誰聽？

（作者從事公共服務業）

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