自由共和國》蕭新煌／半世紀社運與國運的三部曲

最近一波的公民社運主軸是「護國反共」，毫不保留地抵抗中國併吞台灣的野心。難怪中國的國台辦都急著公開反對台灣的大罷免運動 。（資料照）

蕭新煌／中研院社會學研究所兼任研究員

根據我過去長期對戰後台灣公民社會運動歷史、演變、作用的了解，我發現半世紀以來社運與國運息息相關，其動態關係更是社運的興起始終是在企圖改變和形塑國運。

從黨外雜誌到大罷免已半世紀

如果從一九七○年代中的黨外雜誌運動算起，到眼前的青鳥運動和大罷免運動，台灣社運真的已經走過了半個世紀。爬梳過去社會運動，國家命運的辯証關係，我可以清楚整理成以下三個運動目標主軸，以及兩者關係的三部曲。

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第一部曲從一九七五黨外雜誌運動開始，透過一九八○年代的廿種社會改革運動，促成一九八七年的解嚴。再從一九九○野百合學生運動到一九九六總統由台灣人民直選，和二○○○年的政黨輪替。這廿五年運動主軸很明顯是推進從專制威權到民主的大轉型，並打造和鞏固台灣的民主體制的國家命運。

第二部曲從二○○○年的第一次政黨輪替開啟台灣國家新定位的另一次大政治轉型。二○○八第二次政黨輪替後立即促發了公開反對外來中國干預的野草莓青年運動和二○一三以軍中人權為由而發生的反制國民黨威權復辟公民運動。二○一四爆發的以學生為主體的民間公民運動，更直接將反對中國威脅台灣國家民主運作和國家尊嚴搬上公民運動的檯面。當年太陽花運動所標榜的兩大抗爭口號：「反對國民黨立委在國會黑箱作業」、「自己國家自己救」，迄今聽來更加令人動容。所以這近十五年的公民社運主軸不外乎就是救援台灣民主和維護台灣的獨立自主國格。

第三部曲則是從二○一四年的太陽花運動一直延續到二○二四年的青鳥運動和二○二五年的大罷免運動。過去這十年多的公民社運目睹從學生的動員基礎擴大到更寬闊、更草根和遍及全台的社會動員主體。青鳥運動的爆發一如太陽花運動，是因為國民黨和民眾黨立委的違憲亂政作為，以及他們公開親中親共，不惜淪為中共在台灣的內部協力者和同路人的舉措。

因此，最近一波的公民社運主軸是「護國反共」，毫不保留地抵抗中國併吞台灣的野心。難怪中國的國台辦都急著公開反對台灣的大罷免運動，這更證明台灣在野的國眾兩黨真的已與中共沆瀣一氣，聯手要消滅台灣的民主和國格。

綜觀半世紀的台灣社運與國運關係，我深刻體認出以下幾個結論：

一、不論是在朝或在野，國民黨始終是台灣公民社會運動的抗爭對象；

二、國民黨被共產黨打敗逃到台灣以後，長期是以反共制台，但台灣政黨輪替之後，卻又以聯共壓台，它都站在台灣人民的對立面；

三、台灣社運的發動和動員主體不外乎是以青年、學生、都市新中產階級的知識和專業份子為主，再加上跨階級的農工和跨地域和跨性別的地方中產階級；

四、台灣社運深遠影響國運，從內部的民主、國格，到外部的抗中，構成可歌可泣的三部曲。它不會停在二○二五的大罷免運動，但大罷免的成功當可促進台灣國運前途的健全發展。

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