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自由廣場》台師大抽血換學分的四大問題

2025/07/19 05:30

◎ 林進嘉

二戰期間，納粹德國未獲受試者的同意，就對集中營囚犯做低溫、高壓等人體實驗，企圖了解人體的極限。

一九三二年美國阿拉巴馬州塔斯基吉，對非裔美國男性進行觀察研究，了解感染梅毐後的自然病程。即使一九四三年已發現青黴素可以治療梅毒，卻為了解「疾病自然進展」而未予以治療。此研究到一九七二年才喊停。

前者，在「紐倫堡審判」中受到審判，並催生了「紐倫堡倫理準則」。後者使美國建立國家研究倫理審查委員會制度。

沒想到，二十一世紀的台灣，竟然還出現國科會贊助的研究計劃，研究主持人（教師），不僅在未經受試者（其學生）自由意志同意、甚至用權威脅迫下，長期執行人體試驗，且我們的體制讓受害的學生們求救無門！

台師大「抽血換學分」案件，立委質詢後，迄今已八個月，現在居然還得再調查兩個月！其實只要調出研究計畫書、委員會審核過程文件、期中期末報告、以及稽核（如果有）文件，即可明瞭問題所在。

正常的人體試驗研究案，研究計畫書必須經「研究倫理委員會」或「人體試驗委員會」審查通過才能執行。委員會審查的重點，除科學性外，在研究的益處大於可能的傷害、以及對受試者的保護。其中，受試者（自由意志下的）知情同意，更是重中之重。基於權勢不對等，老師不應以自己的學生為收案對象。除非該研究已無其他人可代替，委員會才應同意。即使同意，也確保學生是在自由意志下填寫同意書，且事後要予以稽核。

由此觀之，台師大「抽血換學分」案件，凸顯四大問題：一、該老師的研究倫理不及格，為人師表不及格。二、研究案審核的研究倫理委員會可能不盡職。三、台師大對陳情案處理不當。四、國科會和教育部督導不周。

這次台師大學生受到的苦，校方和教育部除了要持續協助學生身心健康，相關人員應受嚴厲懲處之外，更希望能痛定思痛，督促相關機關、學校更重視、並嚴格要求研究倫理的落實。

（作者是精神科醫師）

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