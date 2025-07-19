自由廣場》 漢光41號演習的重要意義

◎ 林穎佑

解讀漢光四十一號演習的戰略意涵

今年國軍漢光演習在七月九日開始，從過往的五天四夜，今年調整到十天九夜，除了時間的增加外，各縣市也將過往的萬安和民安演練加入漢光演習，並以「城鎮韌性演習」取而代之。在時間上，此次演習從中共的灰色地帶襲擾開始，到備戰部署、反登陸灘岸殲敵與縱深防禦持久作戰等諸多想定並配合有想定、無劇透、實戰化的宗旨進行操演。這都說明無論在深度與廣度上，今年的漢光都有極大的不同。

變化的主因

驅動改變的因素依然是以敵情變化有關。從俄烏戰爭到近期的中東衝突，解放軍攻台手法與步驟都與過去有所不同，我軍最主要的任務就是在抵禦解放軍攻台，當敵方有所變化之時，我軍自然也要與時俱進。而新武器在演習的投入與新戰車的火砲射擊，也象徵我軍在應用新裝備上的成果，只要美國願意出售並迅速交貨，我軍便能盡速有效運用。並透過演訓的方式來驗證我軍的打裝編訓戰術戰法。這也是漢光演習的目的之一。

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軍民共同演練

值得注意的是這次將漢光與城鎮韌性演習的結合，除說明當前台海戰爭已無前線與後方之分外更讓民眾了解當戰爭來臨時，需如何面對？固然在演練過程中，無論是大橋的封鎖、小學的交火、大賣場的集散都有許多可以進步之處，但這都能讓民眾對國防有更多的認識與準備，或許更能在未來戰火中保護自己。特別是當前解放軍在取得絕對海空優前，雖不會應用傳統大規模登陸，但取而代之得是輕裝、高機動的突擊隊，透過各種載具或潛伏的方式對我關鍵基礎設施發起攻擊，這也是在本次演習中，在萬華市區會上演街頭作戰的原因。

對美表態

此外，漢光與城鎮韌性演習的結合，更是向外國表達我國防衛決心的機會。特別是美國多次質疑我國防預算數字不夠，但當前不少國家都開始將過去傳統國防預算（人員維持費編列、作業維持費、軍事投資）加上與國安相關的關鍵基礎建設、資安與民防韌性經費一起做為國防安全的總費用。在此種計算方式下的總數，或許是可以作為回應美國質疑的說法。在此前提下，韌性防衛的具體作為，自然會是演練的焦點，也是國際關注的目標。

沒有完美無瑕的演習，唯有透過演訓才能突破盲點發現實際的問題。本次漢光除了演訓期程拉長而可能衍生的疲勞問題，無劇透的行動考驗官兵的反應能力，呈現演訓可能出現的缺失或意外，而演習本就是透過實兵以期察覺問題，做為日後精進修正的方向，像在台北的韌性演習中，就出現防災策略未必適用戰時避難作為的問題。這些改進空間都是演習後的新課題。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所副教授）

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